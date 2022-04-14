本地遊｜員工須打3針　全團出發快測陰性可放寬至100人

撰文：李沛姿
出版：更新：

本港疫情持續放緩，政府將於下周四（21日）分階段放寬社交距離措施，就市民關注的本地遊，食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）公布，將恢復不逾30人的本地遊。員工須接種3針疫苗，並於出團當日做快速檢測。另外，所有遊客要符合「疫苗通行證」要求，如遊客出團當日做快速檢測，並獲得陰性結果，人數限制放寬至最多100人。

▼3月13日 市民疫下到石澳泳灘「下水禮」▼

+7

全團快測陰性　本地遊可放寬至100人

政府將恢復不逾30人的本地遊。不過，須遵守防疫措施，包括員工須接種3針疫苗，並於出團當日做快速檢測。另外，所有遊客要符合「疫苗通行證」要求，如全部遊客出團當日做快速檢測，並獲得陰性結果，人數限制可放寬至最多100人。同時會延續599I所有公交交通工具及公眾地方戴口罩要求。

海洋公園將於下周四（21日）重開。（余嘉文攝）
社交距離措施4.21首階段放寬　8類處所重開　網民：酒吧繼續中槍4.21起放寬社交距離措施　迪士尼樂園、海洋公園及兒童遊樂場重開體育處所及健身室4月21日重開　最多4人一組　容許隊際運動進行食肆4.21起有晚市堂食　限桌令放寬至4人　健身室戲院美容院重開最新．最新｜4.21起重開體育館及球場　泳灘、公眾游泳池仍關閉
新冠肺炎
本地遊
香港本地遊
你可能感興趣