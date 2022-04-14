本地遊｜員工須打3針 全團出發快測陰性可放寬至100人
撰文：李沛姿
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本港疫情持續放緩，政府將於下周四（21日）分階段放寬社交距離措施，就市民關注的本地遊，食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）公布，將恢復不逾30人的本地遊。員工須接種3針疫苗，並於出團當日做快速檢測。另外，所有遊客要符合「疫苗通行證」要求，如遊客出團當日做快速檢測，並獲得陰性結果，人數限制放寬至最多100人。
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全團快測陰性 本地遊可放寬至100人
政府將恢復不逾30人的本地遊。不過，須遵守防疫措施，包括員工須接種3針疫苗，並於出團當日做快速檢測。另外，所有遊客要符合「疫苗通行證」要求，如全部遊客出團當日做快速檢測，並獲得陰性結果，人數限制可放寬至最多100人。同時會延續599I所有公交交通工具及公眾地方戴口罩要求。
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