海洋公園、迪士尼樂園4.21重開　須預約入場　身份證兩號碼享半價

政府今日（14日）宣布放寬防疫措施，主題樂園獲准重開，海洋公園隨即宣布將於下周四（21日）重開，並推出一連串驚喜優惠和活動。市民可於今日下午6時起，於網上預約入園及購買優惠門票。海洋公園動物及保育部總館長祝效忠表示，園區重新開放，園方會做好清潔及消毒，相信過去重開經驗有幫助。



另一主題樂園迪士尼樂園亦宣布將於下周四、4月21日重開，並會繼續實施一星期營運五天的安排，除下周四重開當日、公眾假期及迪士尼指定特別日子外，逢星期二及四會暫停開放，並須預約入園。有關網上預約將於本周六12時開放，「奇妙處處通」會員則於今晚9時已可預約。



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身份證有「45」兩個數字順序連續排列 可享半價優惠

由下周四起至6月30日期間，海洋公園推出全日優惠套票，成人票只需360元，小童票216元，並可獲贈港幣30元電子購物現金券。另外，適逢海洋公園45週年生日，於6月30日前入園，如香港身份證號碼有「45」兩個數字順序連續排列，可享門票半價優惠；有「4」或「5」字出現則可享門票八折優惠。兩款優惠均包括港幣30元電子購物現金券。

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海洋公園45週年生日，推出門票優惠（由海洋公園提供）

重開初期員工須每天做快檢

為了讓市民安心遊玩，海洋公園將繼續於所有園內設施及「與動物親上加親」活動實施一系列嚴格防疫及社交距離措施，重開初期，所有員工會每天進行新冠病毒快速測試，結果呈陰性方可值勤。

雖然水上樂園仍然暫停開放，但其他活動同樣精彩，包括在海濱樂園廣場「虎旺祈園」六米高充氣巨型老虎、掛滿情人鎖的桃花路、一系列「與動物親上加親」活動，及全新推出的「餵飼珊瑚魚」活動。

海洋公園：會做好清潔消毒工作

海洋公園動物及保育部總館長祝效忠表示，園區重新開放，相信有很多功夫要做，包括清潔及消毒，園方會跟據政府規例準備開園措施。他說，海園公園並非第一次在疫情下重開，相信過去經驗有幫助。

迪士尼同日重開

另一個主題樂園香港迪士尼樂園亦宣布將於4月21日重新開放。樂園會繼續實施一星期營運五天的安排，逢星期二和四 (2022年4月21日、公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外) 會暫停開放，直至另行通知。因應政府規例要求，樂園會實施人數管制，入場人士須於到訪前以有效門票預約，入場人士亦要遵守政府及衛生部門的最新規例及指引以執行健康及安全措施，包括須遵守「疫苗通行證」規定，入園前要量體溫，進入表列處所及餐飲處時亦需掃「安心出行」二維碼應用程式，除在餐飲處進食以外均需時刻佩戴口罩。

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本周六中午12時起開放預約 會員今晚9時起可預約

迪士尼補充，賓客可於本周六（16日）中午12時正起在網上預約入園，而「奇妙處處通」會員可於今天晚上9時開始於網上預約，所有賓客可於到訪前90日內在網上預約入園，過程中須作出健康聲明。至於原本在2022年1月7日至6 月14日期間到期 (包括該兩天在內)的樂園門票，其有效期將會延長至2022年6月15日，可於延長有效期前使用該門票。

迪士局預約入園方法。（迪士尼提供）

迪士局現時票價。

昂坪360纜車將於4月21日恢復服務

另外，昂坪 360 宣布，昂坪纜車將於4月21日早上10時恢復服務，昂坪市集的室內景點，包括纜車探知館及 360 動感影院將重新開放。為確保賓客享受一個安全、潔凈及舒適的纜車旅程，昂坪 360指會為纜車車廂及相關設施進行深層消毒工作，早前一直實施的一系列防疫措施將繼續執行，包括每組乘客下車後，清潔人員會立即以 1:99 漂白水清潔車廂等，讓賓客安心乘搭纜車。