綠置居｜青富苑兩貨尾單位重售又撻訂　團體料疫境經濟差礙上車

【綠置居/啟鑽苑/青富苑/蝶翠苑/租置計劃】隨着疫情逐漸緩和，「綠置居2021」將於下周四（21日）開始恢復揀樓，當中新盤鑽石山啟鑽苑和上期貨尾柴灣蝶翠苑已售罄，僅餘少部份租置屋邨單位，以及同屬上期貨尾的青衣青富苑約300個貨尾可供選擇。

根據銷售資料，今年首三個月，青富苑共錄得12宗揵訂記錄，遍布高中低層，大部分更屬於中、大型單位，最大面積達459平方呎，情況十分罕見。值得注意是，有兩個單位是今期綠置居推售的貨尾單位。

公屋聯會總幹事招國偉認為情況令人意外，估計是疫情下經濟不景，令已入市的幸運兒卻步放棄「上車」，而今期新居屋及綠置居地理位置較好、單位面積更佳，故可能有人寧願虧損約10萬首期，去搏更優質「荀盤」。



根據資料，今年首三個月，青富苑共錄得12宗揵訂記錄，涉及的單位遍布各層，由低層1樓至高層39樓都有，售價介乎98.9萬元至235.8萬元，當中只有5間屬於187平方呎的「劏房盤」，其餘的7伙均屬於280平方呎以上的中大型單位，更是罕見有大單位遭撤銷買賣協議。

貨尾單位棄訂金離蝕錢離場

不過，青富苑本來逾下的299個單位均屬細單位，現時有7個中大型單位撻訂，將會是下周揀樓單身人士的「喜訊」，他們將罕見有大單位可選擇。值得注意是，有兩個撻訂單位是今年初成交，換言之，即使青富苑推售貨尾單位仍有新買家放棄訂金離場。

▼綠置居青富苑及蝶翠苑▼



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公屋聯會總幹事招國偉表示，過去三個月有十多個單位撻訂，「數量都唔少」，形容情況令人意外。他認為，可能是因為疫情影響收入，對經濟前景不感樂觀，令已付訂金的幸運兒卻步，加上該屋苑樓花期長，預料明年5月才有望收樓，進一步打擊其入市意慾，而青富苑單位較多，撻訂比例亦會相對較多。

招國偉。（資料圖片／張浩維攝）

他又指，青富苑地理位置不佳、單位偏細，未來的居屋和綠置居地理位置、設計等均較優越，而撻訂亦只虧損約10萬首期，不排除亦有人決定等待下次機會，「或者佢哋放棄咗今次會覺得，我又唔係冇綠表，我之後先再買啦。」他又形容「單身人士21號恢復揀樓就有一個好驚喜囉，可以有得揀大啲單位。」

他估計現時仍有約7,000名單身人士未揀樓，相信青富苑將可再賣出100多間，換之言，將有約200間會撥入「特快公屋編配計劃」，讓已輪候公屋一年的人士可選擇購買。