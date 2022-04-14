虐兒｜議員齊轟勞福局監管不力　田北辰：變成公帑資助人打小朋友

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年底爆出虐兒案，引起各界關注。就強制舉報虐待兒童個案機制立法工作，勞福局目標在2023年上半年向立法會提交法案。立法會今日（14日）就福利及婦女事務舉行特別財委會議，多名議員關注童樂居事件，批評當局在保護兒童問題上如隔岸觀火，要求當局加強監管，同時加快就強制舉報虐待兒童個案機制立法的進程。



陳曼琪批勞福局保護兒童只隔岸觀火

議員陳曼琪在會上更直指，對勞福局就保護兒童的書面回覆感極度失望。特別是當局在回應過去三年動用多少人手及資源保護兒童，書面回覆只有685個字，僅披露有4名視察主任負責定期及突擊巡查幼兒中心及審批幼兒中心的註冊申請，其餘只是講述程序，她批評內容洞空，「彷彿勞福局保護兒童嘅政策就係隔岸觀火」，質疑當局的資源在用在程序、還是實際用於保護兒童。

田北辰：仲有幾多間好似童樂居呢類無人監管？

議員田北辰指，眼見參加整筆撥款津助制度的機構共165間，涉款逾200億，這些機構都是想幫人，但他想到的卻是「仲有幾多間好似童樂居呢類，即係無人監管，自己做咩都得。」他續指，政府每年用大量公帑想幫助有需要人士，但最後可能變成「資助人打小朋友」，直言難以釋懷，質詢當局的監管機制，是否基本上會相信機構的說話，若無人投訴就等同無事發生。

▼4月14日 特別財委會議▼



林智遠批當局欠後備方案：就算虐兒都要畀佢（機構）做

議員林智遠提到，但若以結果為目標去衡量社福資源的投放，令人相當失望，「過去一段時間，我哋睇到，保護兒童就變虐待兒童，老人家就死咗喺安老院。」林智遠指，童樂居爆出虐兒事件後，當局仍繼續讓同一服務機構提供服務，看到當局似乎無後備方案，「最後尾你都要畀返佢做，因為我咃無後備方案，就算佢虐待兒童我哋都要畀佢做，不過就搵啲人去監管佢喇。」

▼童樂居疑有兒童受虐事件▼



葛珮帆促加快強制舉報虐兒機制立法

就保護兒童的問題，他亦批評當局無中期的安排，要等到2023年上半年才會向立法會提交法案，質詢當局由現時到提交法案及立法的時間，會如何巡查及監管。議員葛珮帆亦在會上要求當局加快強制舉報虐待兒童個案機制立法的進程。

羅致光：今天已無虐兒事件

勞福局局長羅致光在會上回應時指，現時童樂居已無虐兒事件，雖然近期不斷有新聞報道警方就事件的拘捕更多人，但虐兒事件都是發生在去年12月21日前的事，希望議員分清楚事實，不要將這些事件當是在今天發生。他續指，涉事服務單位的員工已全部替換，亦得到不少資深服務機構協助改善質詢。就相關政策及監管問題，他指機構提交的建議書有列明服務量及質素，當局亦會抽樣、進行突擊檢查，在5月初的立法會福利事務委員會會議上可再與議員討論監管問題。

▼童樂居疑有兒童受虐事件▼



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強制舉報虐兒機制涉多個專業 花一年探討時間已相當緊湊

至於勞福局在2023年上半年才就強制舉報虐待兒童個案機制向立法會提交法案，羅致光稱因為相關機制需要較詳細及深入去探討法例修訂，「唔係改幾隻字就可以將法例修改」，並謂法例會影響到多個專業的專業操守及指引，以一年時間去完成這工作已是一個相當緊湊的時間表。