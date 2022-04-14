油塘石屎廠「中國混凝土」被拒續牌後違規營運 高院頒臨時禁制令
撰文：林穎嫺
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油塘工業區鄰近住宅，區內中國混凝土有限公司的混凝土廠，被指令區內沙塵滾滾引發爭議，去年已被環境保護署拒絕續牌，需要停運，惟過去年一年繼續違規營運。
環保署今日（14日）表示，已獲高等法院頒發臨時禁制令，要求該廠立即停止涉及水泥工程的運作，否則屬藐視法庭，禁令有效期至下周五（22日），法庭屆時會就禁制令申請進行聆訊。
環保署指，涉事的中國混凝土有限公司位於油塘東源街22號，為停止該混凝土廠繼續運作導致空氣污染及對市民造成影響，已透過律政司向法庭申請臨時禁制令，昨日（13日）已獲高等法院原訟法庭批准，要求該混凝土廠即時停止涉及水泥工程的運作。
違反臨時禁制令的人士有可能干犯藐視法庭，可被判處監禁或罰款。臨時禁制令有效至下周五（22日）上午10時，屆時法庭會就禁制令申請進行聆訊。
該署表示，空氣污染管制上訴委員會已於1月27日，駁回中國混凝土有限公司被拒絕續牌申請的上訴，並在翌日去信提醒該公司，根據《空氣污染管制（指明工序）規例》，相關牌照在上訴被駁回後即告無效，該必須停止涉及指明工序的相關運作，否則即屬違法。
惟環保署發現該混凝土廠在牌照失效後，仍繼續進行相關運作並造成空氣污染。
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