油塘混凝土廠涉嚴重塵埃排放　環保署指未證能有效控制　拒絕續牌

油塘工業區鄰近多個屋苑，當中混凝土廠被指令區內沙塵滾滾引發爭議。環境保護署今（8日）公布，拒絕位於油塘東源街二十號混凝土廠的指明工序牌照續牌申請，署方又指，多次發現該混凝土廠有不當運作，包括多次發生嚴重塵埃排放事故，造成空氣污染，又指該廠最近仍有相類事故發生。

環保署解釋，該廠過往環保表現欠佳，亦未能證明有能力提供有效運行的可行措施，以防止污染物排放，及避免其運作對附近居民構成滋擾，認為廠方未能符合《空氣污染管制條例》的續牌要求，故拒絕該混凝土廠的續牌申請。



油塘混凝土廠續牌申請被環保署拒絕。（Google map圖片）

環保署表示，一直重視油塘區內混凝土廠的運作情況，並加強巡查和監察混凝土廠有否按照工序牌照的條款，採取切實可行的措施，盡量避免對附近環境造成滋擾。署方執法人員在過往的巡查及監察中，多次發現位於東源街二十號的混凝土廠有不當運作，包括發生多次嚴重塵埃排放事故，造成空氣污染。

廠房曾因嚴重排塵事宜遭檢控

環保署強調，已多次向該廠作出勸喻和警告，並就去年一宗涉嫌排放塵埃而違反牌照條款的個案，向該廠提出檢控。該廠最近仍有發生的嚴重塵埃排放事故，環保署正就有關事故進行調查和搜證。

油塘混凝土廠續牌申請被環保署拒絕。（Google map圖片）

去年亦層拒絕同區混凝土廠的續牌申請

署方拒絕混凝土廠續牌申請後，根據《空氣污染管制條例》，有關混凝土廠可於收到環保署拒絕牌照續期通知的21天內，向空氣污染管制上訴委員會提出上訴，否則混凝土廠必須在上訴期限屆滿後停止運作。

另外，環保署於去年4月，亦曾拒絕另一間位於油塘東源街二十二號的混凝土廠的指明工序牌照續牌申請。