勞福局推特別計劃　配對5000名照顧員潛在新血給院舍　圖緩人手荒

第五波疫情將安老業界本來已嚴重的人手短缺問題擴大，社會福利署三月上旬破格直接招聘為期三個月的「臨時合約照顧員」，當時共收到超過5,500人報名，數百人已獲派往有極嚴重人手需要的院舍。

勞福局指，相關申請中仍有近5,000人曾表示有興趣在院舍工作，但未有工作安排，形容他們極有可能是院舍服務的「新血」，故推行一項一次過特別計劃，盡快配對此5,000名申請者，轉介至有人手需要的院舍，他們亦會獲安排參加僱員再培訓局為期三天的護理員訓練課程基礎證書，盡快填補院舍人手空缺。



臨時合約照顧員收5500申請 數百人已派往有極嚴重人手需要院舍

勞福局指，安老院和殘疾人士院舍長期缺乏人手，疫情期間，由於不少員工染疫或需要隔離，人手短缺更嚴峻。社署遂於三月上旬直接招聘為期三個月的「臨時合約照顧員」，共收到超過5,500人報名，數百位短期護理員已獲派往有極嚴重人手需要的院舍提供支援。

扣除有關入職者後，在社署收到的申請中，仍然有近5,000人曾表示有興趣在院舍工作但未有工作安排，勞福局指他們極有可能是院舍服務的新血。

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社署分批聯絡求職者 老年學會將邀院舍提供所欠人手數目

由於院舍整體仍然欠缺人手，故此勞福局、勞工處及社署將與香港老年學會合作，推行一項一次過的特別計劃，盡快為這近5,000位申請者轉介至有人手需要的院舍。社署會在短期內分批聯絡上述求職者，邀請他們參與計劃，並提供工作經驗及工作地區的選擇等個人資料。同時，老年學會將邀請院舍僱主提供欠缺照顧員的數目及要求。

安排求職者與院舍負責人面談 相關職位同供公眾申請

經初步配對後，雙方將安排網上面見，讓求職者與院舍負責人直接面談，亦會安排求職者盡快參加僱員再培訓局安排為期三天的護理員訓練課程基礎證書，相關職位空缺資料亦會在網上發放，供公眾人士查閱及申請。

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吸引新血入行 同為香港待業人士提供工作機會

勞福局稱，期望此特別計劃可協助院舍盡快填補人手空缺，以助院舍應對疫情不可預知的變化，同時吸引新血加入支援體弱長者及殘疾人士的行列，為香港待業人士提供工作機會。