安老院舍欠1.1萬人　加薪作用微　羅致光：短中期輸入外勞不可缺

第五波疫情將安老業界本來已嚴重的人手問題擴大，政府在3月1日起有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，容許津助院舍申請輸入護理員。勞工及福利局局長羅致光今日（3日）稱，截至4月1日為止，勞工處接獲415宗申請並批准了364宗，涉及2,054名輸入護理員，同時亦協助院舍本地招聘以解燃眉之急。



不過，羅致光表示，院舍照顧行業仍有近2成空缺，即缺乏約1.1萬名工作人員，在香港本地整體基層勞動人口不斷下降，安老行業人手需求不斷增加，單靠本地勞工，基本上沒有可能滿足現在及未來的需求，在短中期，輸入內地勞工甚或外地勞工，可說是不可或缺的方法。



他重申，現屆政府千方百計增加未來供應所帶來的人力需求，以及將會在短期內向立法會提出法例修訂，改善院舍多項法定要求，他希望近月短期加入護理員行列的人士，日後會留在安老業。



羅致光發表網誌指，第五波疫情，導致大量院舍員工或其家人染疫，需接受檢疫或隔離，令到人手已極之短缺的院舍，在3月初的高峰期面臨崩潰，而在聽取勞顧會意見及獲得支持後，政府便在3月1日作出通告，將「補充勞工計劃」作有時限的三個月放寛。

過去一個月批准輸入2,054名外勞護理員

他指，至4月1日，勞工處已接獲415宗申請及批准了364宗，涉及2,054名輸入護理員，與此同時，亦協助院舍本地招聘，以及獲再培訓局及訓練機構支持，提供職前三天密集訓練，以解燃眉之急。

▼不少安老院舍出現確診個案▼



增資源給院舍加薪酬 4年間人手空缺僅跌0.4個百分點

不過，羅致光指即使政府在過去多年撥資源給予資助院舍以助其調升員工薪酬，又重推青年護理服務啟航計劃吸引年青人進入護理行業，但院舍照顧行業人手空缺率變化不大，2017年底為18.0%，至去年初僅微跌至17.6%。

他表示，雖然前線兼職人手所佔的比例跌至去年初的5.5%，顯示上述兩項措施對紓緩人手不足的情況有輕微作用，但一個現時約有4.5萬人的行業有近2成空缺，即缺乏約1.1萬名工作人員。

勞工及福利局長羅致光。(資料圖片)

勞動人口跌 安老需求增 羅致光：改善措施不是一蹴即至

羅致光認為，在香港本地整體基層勞動人口不斷下降，安老行業人手需求不斷增加，單靠本地勞工，基本上沒有可能滿足現在及未來的需求。因此，在短中期，輸入內地勞工甚或外地勞工，可說是不可或缺的方法，長遠而言，改善院舍服務的環境、加強培訓與改善職業階梯、改善護理工作的形象、引入及更廣泛使用樂齡科技等等是必不可少，但相關工作不是一蹴即至。

冀近月短期加入護理員行列人士日後留在業內

他重申，現屆政府千方百計增加未來供應所帶來的人力需求，以及將會在短期內向立法會提出法例修訂，改善院舍多項法定要求，他希望近月短期加入護理員行列的人士，日後會留在安老業。

▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼

