檢測陰性老婦被誤送新冠治療中心一小時　列密切接觸者要檢疫7日

伊利沙伯醫院發生送錯病人事故，該院昨日（12日）安排一名居於安老院舍、新冠病毒檢測呈陰性的79歲女病人轉院時，誤將病人送往亞博館新冠治療中心，病人在亞博館內逗留一小時後，職員方知誤送。病人其後獲安排返回伊利沙伯醫院繼續治療，現被列作密切接觸者，檢測結果仍為陰性，按規定要檢疫7日。伊利沙伯醫院就事件致歉。



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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女病人4.9因尿道感染求醫 入院篩查陰性

伊利沙伯醫院表示，該名79歲女病人因尿道感染，4月9日晚上到伊利沙伯醫院急症室求醫，獲安排入住內科病房接受治療，病人入院篩查結果為陰性。其後病人病情轉趨穩定，醫生安排將病人轉往九龍中醫院聯網其他療養醫院繼續接受治療。

4.12誤送亞博 入住單人病格一個多小時

不過，病房職員於昨日、即4月12日為病人安排轉院時，誤將病人安排轉往亞博館，病人於當晚約7時送抵亞博館，並獲安排入住單人病格。醫院職員於晚上約8時核對病人資料，發現轉院安排並不合適，即時聯絡亞博館職員。病人在亞博館內並沒有進食，在病區內逗留大約一個多小時，期間全程有佩戴口罩。

現列密切接觸者 返伊院治療

該名病人於即晚已獲安排返回伊利沙伯醫院繼續治療，病人的檢測結果為陰性，目前情況穩定。病人被列為密切接觸者，會密切監察健康狀況。

伊院：向受影響病人及家屬致歉

伊利沙伯醫院稱非常關注事件，向受影響病人及家屬致歉，病人聯絡主任會與病人家屬保持密切溝通，提供適切協助。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，並再次提醒職員遵守病人轉院前的風險評估，在病歷資料加上明確標示，以便區分病人身份。

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