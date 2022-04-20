中西醫協作攜手戰疫情

內地援港醫療隊二○二二年三月中開始加入在新冠治療中心（亞博館）的醫療團隊，與我們的前線醫護人員並肩為確診的新冠病人提供適切的治療。內地援港醫療隊成員均來自廣東省的三甲醫院，具有豐富經驗及專業知識，他們熟習環境後便隨即進入隔離區域工作，實地瞭解病人情況，並聯同我們的中醫團隊進一步優化服務。

現時，在新冠治療中心（亞博館）的中西醫團隊共同收治病人，為所有住院病人評估是否適合中醫治療。中西醫團隊合作無間，一同值班及巡房，一同為病人提供治療，充分發揮中西醫協作在抗疫治療的優勢。

撰文︰醫院管理局聯網服務總監楊諦岡醫生



現時新冠治療中心（亞博館）以年長病人為大多數，常見的症狀主要為咳嗽、喉乾、便秘及胃口差等上呼吸道和消化道症狀。我們的中西醫團隊檢視過臨床治療方案，內地援港醫療隊特別就中醫治療新冠肺炎方面作出指導，以發揮最佳的治療果效。我早前亦了解過兩名年長患者的治療情況，他們在服用兩劑中藥後已覺得咳嗽、痰多等症狀得到明顯紓緩，精神和排便均有改善。

病人覺得中醫團隊「專業而且人又友善」，並紛紛向在場的中西醫護人員表達感謝。我很有信心，中西醫協作治療不但能有效改善症狀和加快病人康復，更能減少輕症變重症，發揮「一加一大於二」的治療優勢。

醫管局自二○二一年一月開展「住院病人中醫特別診療服務」，為於新冠治療中心（亞博館）及北大嶼山醫院香港感染控制中心的住院病人提供中醫藥治療。目前，在內地援港醫療隊的協助下，新冠治療中心（亞博館）的中醫服務規模和容量已經得到全面提升，可以照顧更多長者及病人，而社會對中醫藥防疫抗疫工作的關注度亦顯著提高。

我們將繼續加強中醫藥在治療新冠病毒病的角色，達到減少死亡、減少重症和減少感染的抗疫目標，繼續中西醫攜手，希望早日戰勝疫情。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

