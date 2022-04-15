飲食業指員工每三日快測增經濟壓力　放寬晚市或回復疫前七成生意

政府公布下周四（21日）起餐飲處所堂食放寬到晚上10時、二人一枱增加至四人。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯今日（15日）表示，食肆員工要每三日接受一次快速檢測，增加經營者的經濟壓力，估計每月額外成本增加1千至3萬元。



▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



+ 6

徐汶緯在港台《千禧年代》表示，相隔約三個月後終重開晚市堂食，業界表示歡迎，但員工須每三日快測一次，對經營者構成經濟壓力，假設小店有10個員工，每個快測包成本10元，每月增加1,000元成本，中小型食肆或要承擔每月2、3萬元的額外成本，另涉及繁瑣的行政程序，期望疫情受控，有關安排可以取消。過去兩年業界受到不同程度的限制，經歷五波疫情猶如中了五錘，期望第三階段放寬不再受限制。

對於政府放寬營業時間及入座人數，徐汶緯指出，在第五波疫情前的清零日子，發現市民已習慣早用餐，近夜晚8時已甚少客人入座，放寬後只是容許晚市第一輪客人可以坐久些，加上每日確診個案仍有千宗，相信短時間內市民未必改變習慣，估計可恢復至疫情前6至7成生意額，主要惠及火鍋店、中式小炒餐廳、有酒供應的餐館等，或可多做半輪或一輪生意。不過，宴會生意因人數限制而未能恢復，估計重開晚市堂食後，或增加家庭、朋友、生日聚會，而喜慶宴會則未必因重開即擺酒。

為了應對下周恢復晚市堂食，徐汶緯指目前餐廳多做外賣生意，故樓面、廚房、洗碗人手大減，故需增聘人手，亦要與食材供應商溝通，如部分食材因物流運輸而受影響，需在餐牌上「變陣」。