張竹君：人群感染風險雖降　料二三百萬人未染疫　 籲戴好口罩

ｉ本港第五波疫情確診數字回落至三位數，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前確實數字比起高峰期屬較低水平，但相對本港首四波疫情則仍屬較高水平。她稱，若如港大分析本港有四五百萬人確診，人群感染風險不會有之前高，但估計仍有二三百萬人可能未染疫，而Omicron傳染風險仍然很高，呼籲市民在復活節長假中要戴好口罩及保持個人衞生。



至於被問及確診數字回落至三位數，是否適合展開全民檢測時，張竹君稱全民檢測是大型活動，需要政府全面計劃及預備，有細節時會適時公布。



▼復活節假期首日街市情況▼



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張竹君表示，現時確診數字比起三月初時的高峰期，情況已屬低水平，但比較起首四波疫情，1,000宗左右的確診數字仍是高水平。她稱，港大一直進行即時繁殖率研究，分析人群免疫力，現是R數值為0.4，一般該數值大過1，即代表是向上的趨勢，少於1則為向下。

張竹君︰呼籲市民戴好口罩 曾到高危地方要多做檢測

張續稱，若按港大分析，本港已有四五百萬人染疫，則人群感染風險不會有之前高，但由於預計有二三百萬人未染疫，而Omicron傳播力仍然十分高，他們即使可能已接種疫苗，但都未必能防止感染。她提醒市民要繼續小心，務必配戴口罩，「（即使）戴得好口罩都會傳播，要盡量小心，例如喺高危地方返來要做多啲測試。」

▼4月15日 復活節長假首天市民到戶外享受陽光▼



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會進一步分析陽性個案 一般L452R陰性並非BA.5

至於本港昨日公布首宗Omicron BA.5輸入個案，張稱，該個案在檢疫酒店找到，患者已送到社區隔離設施，會繼續觀察情況。她補充，BA.5除有L452R變異病毒株外，亦有F486V或其他特徵，該些特徵均會做篩查。目前本港會先做L452R篩查，現時若有個案發現L452R陽性，會做進一步分析，以分辨是Delta還是L452R陽性的Omicron個案。

她重申，L452R陽性並非等於是Delta個案，因Omicron BA.4及BA.5都有L452R，但若L452R陰性，一般而言則不是BA.4或BA.5的特性。

▼4月15日 疫情記者會▼



全民檢測未有下文 尚待政府公布

被問及早前有專家提到，若本港確診數字降至三位數則適合做全民檢測。張竹君回應稱，全民檢測屬大型活動，需要政府全面計劃及預備，有細節時會適時公布。