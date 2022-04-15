封區｜觀塘翠屏北邨翠桃樓圍封強檢至明早　曾逗留人士周日前檢測

政府今日（15日）因應觀塘翠屏（北）邨翠桃樓的污水檢測病毒量，及相關確診個案，下午4時作出圍封強檢，目標明日（16日）上午10時「解封」。另外，任何於本月2日至15日逗離大廈逾兩小時人士，須於下周日（17日）前接受強檢。



翠屏北邨翠梅樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局在3月23日圍封檢測。（資料圖片 / 李澤彤攝）

政府今日表示，根據污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就觀塘翠屏（北）邨翠桃樓，不包括位於該處的停車場、平台樓層及翠屏（北）商場，作出限制與檢測宣告。

政府今日（15日）因應觀塘翠屏（北）邨翠桃樓的污水檢測病毒量，及相關確診個案，下午4時作出圍封強檢，（食衞局文件）

政府下午4時起限制觀塘指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，政府目標是在明日（16日）約上午10時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府將設立臨時採樣站，受檢人士今晚9時前接受檢測，除了上述指明人士外，任何4月2日至15日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月17日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

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