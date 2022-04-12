議員促向來港專才派消費券　加碼支援中產　許正宇稱已有多項寬免

立法會今（11日）召開特別財委會，討論財政預算案涉及財經事務範圍。有立法會議員關注港府對中產的紓困支援，以及建議港府將消費券進一步擴大，涵蓋來港工作但尚未符合永久性居民資格的專才，以增加歸屬感。



財庫局局長許正宇回應指，港府有寬免措施包括薪俸稅寬減上限一萬元及合資格住宅電費補貼，可方方面面協助中產。至於消費券方面，許正宇未於本環節回應，指稍後時段可詳談。



許正宇回應指，中產屬重要經濟群組，當局一直關心中產處境。(立法會特別財委會會議截圖)

議員嚴剛：派消費券予專才可增歸屬感

立法會議員嚴剛表示，本港有不少中產家庭，於疫情期間同樣面臨經濟困難，但政府未有推出更多針對性紓困措施，建議可提高供養子女或父母免稅額；他又提到，不少經優秀人才入境計劃等來港工作的專業人士，因未符合永久居民資格，未可領取消費券，盼當局可研究將他們納入受惠範圍，增加歸屬感，及進一步吸引人才來港定居。

許正宇回應指，中產屬重要經濟群組，當局一直關心中產處境，雖然消費券僅限永久性居民申領，但仍有其他寬免措施包括薪俸稅寬減上限一萬元及合資格住宅電費補貼，可方方面面協助中產。至於消費券是否可考慮覆蓋非永久居民，許正宇未有於此環節作出回應。

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議員黎棟國則關注百分百擔保特惠貸款計劃，他稱有傳媒報道指坊間出現不良中介稱可替中小企申請，且可將貸款用於投資或買樓，詢問當局如何確保企業用得其所。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔指，計劃設計上有相關限制措施，包括中小企需顯示其生意受疫情影響，銀行亦有專業手法審核貸款，另計劃需由申請企業的股東作私人擔保，若有任何損失需自行承擔債務，相信具阻嚇作用。他再次提醒，計劃申請毋須任何中介人，他們亦知悉有不法分子曾聲稱可代為申請，以從中獲利。

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