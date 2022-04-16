疫情｜增794宗確診　連續兩日維持三位數水平　病死率升至0.75%

第五波新冠疫情逐漸回穩，衞生署衞生防護中心今日（16日）公布，新增794宗確診個案，較昨日新增的946宗進一步下降，是自2月10日以來，首度連續兩日維持三位數。第五波疫情爆發以來，累計有1,184,447宗確診。雖然確診數字回落，惟病死率卻上升至0.75%。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，無接種疫苗的病死率更高達3%。

新增確診個案中，包括12宗輸入個案，當中9宗是昨日抵港人士，涉及4班航班，其中荷蘭皇家航空由荷蘭阿姆斯特丹抵港，以及國泰航空由加拿大溫哥華抵港航班，因乘客確診數字觸及航班熔斷機制，明日（17日）起需停飛一周。



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張竹君表示，今日新增794宗確診個案，有449宗為核酸陽性個案，另外345宗為快測陽性個案。確診個案較昨日的946宗少152宗，自2月10日以來連續兩日回落至三位數。

增12宗輸入個案 多兩航班觸及熔斷

新確診個案中，包括12宗輸入個案，11宗是核酸檢測陽性個案、1宗是快速測試陽性個案。這12宗輸入個案，3宗是早前抵港人士、9宗涉昨日抵港人士，昨日抵港確診人士涉及4班航班，包括KL819、CX8685、3S516、及TL980。

張竹君補充，由荷航營運、由阿姆斯特丹抵港航班KL819有4宗個案，而國泰航空營運、由溫哥華抵港的CX865則有3宗個案。根據599H規例，荷航和國泰於4月17至23日，分別從阿姆斯特丹、溫哥華到港的航班需要停飛。

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至於院舍，張竹君指無新院舍出現個案，但在已有個案的院舍中，有3間殘疾院舍、及20間安老院舍有新個案，涉及23名院友、及3名職員。

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病死率為0.75% 接種疫苗病死率下降

雖然確診數字有所回落，但在第五波疫情下，累計死亡個案累達8,897宗，總體病死率為0.75%。死亡個案分別涉3,665女、及5,232男，年齡介乎11個月大至112歲，中位數為86歲，96%死亡個案為65歲以上人士，18歲以下人士則有8位。

張竹君指出，目前無接種疫苗患者的病死率達3%，打一針可降至0.99%，打兩針降至0.16 %，完成三針則降至0.04%。至於80歲以上人士，無接種疫苗的病死率為16.35%，打一針為6.8%，打兩針為3.7%，完成三針則為1%。

張竹君：不能用兩針科興與兩針復必泰作比較

就新加坡衞生部研究指，接種兩針科興人士的感染率，較接種復必泰者高2.3倍、重症更高4.5倍。被問到會否建議長者第三針改為接種復必泰疫苗，張竹君回應說，科學委員會目前建議科興接種三針，復必泰接種兩針，就長者而言，如適合更希望能打四針。她認為不能用兩針科興，與兩針復必泰作比較，但就接種三針而言，兩種疫苗無大分別。

她續說，得悉國藥有兩款疫苗，獲准在港做臨床試驗，衞生署亦曾發過一張相關臨床試驗證明書，她指這些仍在臨床階段的藥物，暫未能購買。

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