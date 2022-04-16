疫情｜增41宗死亡　兩名57歲及55歲長期病男患者　院內感染後不治

第五波疫情放緩，今日（16日）新增794宗個案，多41宗死亡個案，其中3宗屬較年輕的死亡個案。其中兩名分別57歲及55歲的較年輕男患者，兩人均有長期病，入院留醫期間在院內感染新冠，最終在確診第6天及第15天不治離世。

另外再多3宗死亡個案，滯後近一個月才呈報。醫管局解釋，早前確診病人很多，不少離世病人沒有進行病毒檢測，當局正檢視系統，一旦有更新就會對外公布。



▼3月4日 市面部分食肆情況▼



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多3宗較年輕死亡個案 兩人涉院內感染

第五波疫情的死亡個案為8,897宗。今日新增41宗死亡個案，醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，其中3宗為較年輕的死亡個案。

其中一名57歲男患者，早前已接種兩劑疫苗，患長期病，去年曾中風，有免疫系統引起的血小板缺乏症。患者在2月22日經律敦治醫院入院，當時神志迷糊、發燒，身體多處瘀傷，血小板量低。入院後經不同電腦掃描，發現有中風情況，並有惡化跡象，加上水腫情況多，需要反覆轉院，在內科及加護病房（ICU）留醫。由於昏迷程度及清醒程度有變，院方曾為病人插喉，其於4月10日病毒檢測呈陽性，直至4月15日，即確診第6天的早上4時30分離世。

另一宗個案為55歲男子，已接種一劑疫苗，患有長期病，肺癌有擴散。患者於3月14日經瑪麗醫院急症室入院，當時有氣促、心跳快、X光檢查顯示有肺積水。4月2日患者於病毒檢測呈陽性，醫院隨即開始處方藥物治療，包括瑞德西維、類固醇，但情況持續惡化，最終於4月16日下午6時離世。

醫管局︰感染控制團隊有檢視做法

李立業表示，57歲男患者2月22日入院時篩查，及於急症室快測均是陰性，但到4月10日於醫院正常檢查時，核酸檢測呈陽性，相信有機會是院內感染。至於55歲男患者，3月14日入院，但到4月2日確診，相信同樣院內感染。他強調，醫管局感染控制團隊有檢視做法，相信在第6波會堅守原則。

至於餘下一宗較年輕死亡個案，涉及44歲女患者，無打針記錄，事主患長期病，包括心臟及腎病，需要洗肚。患者於3月24日下午經仁濟醫院急症室入院，入院時有氣促，檢測後對病毒呈陽性，情況持續惡化，於4月15日離世。

▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼



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3死亡個案相隔一個月才呈報

另外，當局公布3宗因數據滯後，於3月死亡但之前未公布的個案，其中1宗患者於3月7日離世，其餘兩宗於3月9日離世。

李立業表示，3名患者當時於急症室離世，進行法定驗屍時發現，當時不肯定確診，直至日前向衞生署確認才得悉。李立業解釋，早前確診病人太多，不少離世病人沒有檢測，當局正檢視系統，一旦有更新就會對外公布。