晚市重開｜4.21放寬措施　酒樓稱不受惠　冀母親節前可八人一枱

第五波疫情緩和，政府今日（14日）公布，將於4月21日放寬食肆的社交距離措施，包括延長堂食至晚上10時、每枱上限四人、宴會人數上限20人等。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，由於酒樓以宴會為生，估計放寬措施後，生意只能回復疫前的25%。若疫情許可，他希望政府可於母親節前，放寬食肆每枱人數上限至八人，宴會人數上限逐漸增至240人。



宴會放寬至20人並無幫助

雖然政府宣布放寬措施，但對於以宴會為生的中式酒樓，受惠有限。蘇萬誠表示，現時的生意為疫情前的12%至15%，估計放寬措施後只能增至25%。他解釋，宴會佔過往生意的60%，放寬至20人仍然不成宴會。「還原一步先，希望逐步逐步嚟，有還原都好過冇還原。」

疫情放緩 食客逗留時間增至一小時以上

雖然生意持續低迷，但蘇觀察到近日食客逗留時間增加，由45分鐘延長至60分鐘以上。他估計，過去政府強制確診者到隔離設施，市民擔心無法照顧兒女。惟改為容許居家隔離後，市民的壓力減輕，更願意外出飲茶。「由於染疫未必須要去隔離營，個人心情輕鬆好多。」

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，由於酒樓以宴會為生，估計放寬措施後，生意只能回復疫前的25%。（盧翊銘攝）

今期消費券對酒樓幫助不大

至於政府上周派發電子消費券，蘇稱反應不及去年熱烈，金額上不足一半，估計市民主要用作購買日常生活用品。

母親節將至，蘇希望政府能於節日前，再進一步放寬措施，例如每枱人數上限增至八人，讓三代同堂的家庭能一同飲茶；並期望政府在疫情緩和後，提升宴會人數上限至過去的240人。

員工每三日做一次快測不難

過去政府規定食肆員工接種三劑疫苗，則豁免定期核酸檢測，而新規定要求每三日須快速檢測。蘇認為實行的難度並不大，因近月市民已習慣快速測試，同時市面上的快測劑價錢低及供應充足，因此員工家中已有大量的存貨。

問到會否擔心有員工不如實申報陽性，他不感到擔心，「你有自己個責任，有病就唔好放工。」他亦解釋，疫情前大家患有傷風或感冒亦會請假，否則帶病上班將感到辛苦。

自願停業49日損失59萬元

其實第五波疫情高峰期，倫敦大酒樓一度自願停業49日。蘇透露，期間損失達50萬元，支出包括清潔費、大廈管理費、牌照費等。同時冷氣機、雪櫃等電器須定期開啟，直言「冇做生意都要付六萬元電費。」

俄烏戰爭 環球物價上升

此外，蘇認為俄烏戰爭，導致最近物價節節上升，食米、食油、雞蛋等必要的食材，價格增加約10%，以致經營壓力日增。但他指，由於及時決定停業，至今未有員工確診，對此感到欣慰。

提到會否將來再爆第六波疫情，他坦言須保持樂觀，否則將來食藥減輕壓力更得不償失，「擔心唔到咁多，反正而家擔心咗咁多次，向好嘅方面望，好過用曳嘅方面望過去。」

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