放寬限聚｜無硬指標判斷何為嚴重反彈　醫管局將檢視剩餘病床容量

本港第五波疫情回穩，食物及衞生局局長陳肇始今早（16日）在電台表示將進行跨部門聯合演練，準備預案應對第六波疫情的出現。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，隨社交措施逐漸放寬，預期未來疫情可能會有波動或輕微反彈，會檢視多項指標判斷是否嚴重反彈，並無「硬指標」稱有多少個案才是嚴重反彈。



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張竹君：料有波動或輕微反彈 無硬指標何為嚴重反彈

本港各項社交距離措施亦將於4月21日陸續放寬，張竹君表示，預計屆時確診個案會出現波動，或有輕微反彈，但並無硬指標指出現多少個案才叫嚴重反彈。她稱會檢視多項指標判斷，例如社區陽性比率、污水檢測陽性比率、港大即時繁殖率研究的「R」數以及個案數字等，檢視究竟屬輕微反彈，還是嚴重反彈以至第六波疫情來臨。

呼籲家長帶小朋友接種疫苗

復課在照，張竹君亦提醒家長復課最重要是帶小朋友接種疫苗，因兒科專家已指出新冠病毒會引起後遺症及併發症，而最佳的保護是打針，雖未必預防小朋友感染，但對防止重症及死亡有所幫助。她再三強調，學童復課後除注意保持個人衛生，以及每日上學前做快測識別外，最重要是接種疫苗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（右）及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業於4月16日出席疫情記者會。

感染控制團隊檢視院內感染 第六波堅守原則

問及今日至少兩宗較年輕死亡個案較大機會涉院內感染，醫管局應如何在第六波防止院內爆發死亡個案時，該局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，感染控制團隊有檢視做法，相信在第六波會堅守這個原則。

剩餘病床容量是預防第六波重要一環

李立業補充，目前醫院有1.15萬張新冠床位，社區隔離設施及北大嶼山感染控制中心則約有1,000張床左右，而目前則有8,280人留院。他指現時住院病人數目是第五波進程一個反映，剩餘的病床容量將預備作未來可能出現的反彈，例如復課及社交措施放寬等，為第六波疫情做準備，並稱相信現時剩下的容量及新增的社區設施將會是重要的一環。

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