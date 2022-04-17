15宗染疫兒童後遺症個案　患「多系統發炎綜合症」　有人留醫ICU

第五波新冠疫情逐步回落，港大學者指本港每日仍有兩至三名染疫兒童康復後出現「多系統發炎綜合症」，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業（17日）表示，醫管局共接獲15宗相關報告，部份病童情況嚴重，個別更須留醫深切治療部。他提醒家長須留意子女的康復情況，並呼籲盡快帶子女前往打針。

個別新冠康復者則出現「長新冠」，即感染後出現的長期後遺症，被問到會否設立跨專科治療方案，他則指，非常重視康復病人覆診情況，包括可安排專職醫療，亦可於康復六個月內接受10次中醫免費門診服務。



醫管局早前設立指定診所，協助治療因較輕微感染徵狀 的社區確診病人。至於新冠康復者方面，李立業指非常重視康復病人覆診情況，如有需要可安排專職醫療等跟進方案。（資料圖片）

港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強昨於商台《政經星期六》受訪時表示，本港近日仍每日有兩至三名染疫兒童康復後出現「兒童多系統發炎綜合症」，重申對未接種疫苗的兒童而言，Omicron變種病毒殺傷力可以很大。

兒童多系統發炎綜合症料因病毒感染誘發免疫系統

被問到「長新冠」以及「兒童多系統發炎綜合症」的本地數據，李立業今日於記者會表示，醫管局共接獲15宗多系統發炎綜合症的相關報告，相信或因病毒感染誘發免疫系統，並多於兩周至六周內發病，部份病童情況嚴重，個別更須留醫深切治療部，他提醒家長須留意子女的康復情況，如有不適，須帶往求醫，但最有效預防方法是接種疫苗，呼籲盡快帶子女打針。

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅則指，在瑪麗醫院覆診的逾3000名新冠康復者當中，少於3%出現「長新冠」，建議設立跨專科聯合治療方案，為有需要的新冠康復者提供指定門診服務。

李立業回應指，醫管局非常重視康復病人覆診情況，他提到，第五波疫情不少長者染疫，會根據其所在住址安排專科門診，如有需要，會安排專職醫療包括物理治療、職業治療等；若出現持續症狀，或X光及血液不正常者，則會轉介至傳染病專科跟進；如有需要，會為院舍院友安排外展服務，康復者亦可於康復六個月內接受10次中醫免費門診服務。

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