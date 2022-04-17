確診大廈｜共5068幢　西半山寶翠園、寶馬山賽西湖大廈等豪宅上榜

第五波疫情呈回穩之勢，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心公布昨日（16日）確診大廈名單，過去14日有5,068幢大廈曾出現確診者，比前一日減少98幢。十八區中，繼續以沙田區疫情最嚴峻，有511幢大廈出現確診者，之後為元朗及觀塘，各有439及414幢上榜。新增大廈方面，昨有119幢大廈新上榜，包括沙田名城2期2座、馬鞍山迎海1期11座、深水埗匯璽3A座、薄扶林寶翠園1座及寶馬山賽西湖大廈2座及15座等。



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總數略減沙田重災 名城2期2座、迎海1期11座入榜

根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日共有5,068幢大廈出現確診者，比前一日減少98幢。18區中以沙田區為重災區，共有511幢大廈上榜，當中新上榜的包括名城2期2座、帝堡城2座、迎海1期11座等，沙田第一城則在過去14日累計25幢出現確診者，佔該屋苑總座數近一半。

元朗排第二惟無新廈上榜 觀塘第三麗港城再增一幢

元朗區則有439幢大廈出現確診者，在18區中排第二，不過昨日未有新上榜屋苑，至於觀塘方面，新上榜包括觀塘海傲灣1B座、安達邨誠達樓等，其中麗港城則再增一幢， 過去14日累計19幢錄得確診個案。

新增大廈方面，油尖旺於18區中位列榜首，共有17幢大廈登上名單，包括奧柏．御峯2座、港景峯1座、鴻都大廈3座、山東街27E號等；其次則為深水埗區，豪宅匯璽再增一座有人染疫，過去14日累計三幢出現確診患者，另新上榜包括又一居16座、荔枝角消防局宿舍、丰滙2座等。

其餘各區亦有零星的新上榜大廈，當中不乏中產屋苑及豪宅如薄扶林寶翠園1座、寶馬山賽西湖大廈2座及15座等。

▼4月16日確診大廈全名單▼

