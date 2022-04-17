封區｜葵康苑葵明閣、清河邨清平樓解封　揪14宗確診　比率約0.6%

疫情回落至三位數，政府圍封強檢行動持續，昨日（16日）圍封強檢的葵涌葵康苑葵明閣今早（17日）解封，行動其間約755名居民受檢，當中發現三宗陽性個案，確診率僅約0.4%。

至於下午解封的上水清河邨清平樓，亦發現11宗陽性檢測個案，中招率佔受檢居民約0.7%。



葵明閣23戶沒人應門 政府將跟進

港府今早約上午8時30分，完成葵涌葵康苑葵明閣的圍封強檢行動，有755名居民受檢，當中發現當中發現三宗陽性個案。此外，政府曾派員到訪葵明閣約346戶，當中23戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進，已檢測的人士在出示陰性檢測結果證明後，可經由指定出口離開大廈。

清平樓發現11宗確診

政府其後在下午約12時半解封上水清河邨清平樓。圍封期間共有1,684人接受了檢測，當中發現11宗陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約790戶，當中75戶在過程中沒人應門。

4.3至4.16曾身處葵明閣逾兩小時 周一前須強檢

任何於4月3日至4月16日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於4月18日或之前接受強制檢測。政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。

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