復課｜康復學生90日內免快速檢測　食衞局教家長為小童採樣招數

學校下周二（19日）分階段復課，按教育局規定，日後學生上學前均要進行快速檢測，呈陰性才准回校。不過食物及衞生局副局長徐德義在今日（13日）疫情記者會指，在第五波疫情曾染疫的學生與一般康復者一樣，在康復後90日內毋須做任何檢測，即染疫學生在康復後90日內上學前無須進行快測。



有家長擔心難為小童撩鼻採樣，徐德義教授一招「分心法」，「小心做，透過一啲方法分散佢哋注意力，相信過程可順利進行。」



▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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徐德義：已向全港校監發校長發信通知安排

食物及衞生局副局長徐德義指，當局已就學童後課安排向全港校監發校長發信，信中已列明復康者由康復日起計，三個月內無須檢測，即部分曾染疫的復康學童無須日日檢測。

就當局將向長者派發快測包，卻未向全港所有學童派快測包一事，徐德義回應指，長者屬高危，重症、死亡率高，現有新的口服藥物亦是成年人用，早用可減重症、死亡，相關計劃是朝減重症、減死亡、一優先的原則去做。

▼4月13日 疫情記者會▼



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至於為小童做快測有困難如何好，徐德義教授一個方法：「小心做，透過一啲方法分散佢哋注意力，相信過程可順利進行。」

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未曾染疫學童不論有無打針 每日上學前均須快測

特首林鄭月娥今早在抗疫記者會亦曾提到，復課後有人流及聚集，有一定風險，要確保當日進校師生並無感染只能靠快測。不過，這並不代表學童要長期日日快測到放暑假，當局數周之後會檢視安排，包括做快測的頻率、檢視哪些學童要快測、哪些可以不用快測等。

她亦提到，雖然接種疫苗仍機會感染，但接種疫苗能減重症及入院機會，呼籲家長盡早為子女接種。意味着若非曾染疫的康復學童，不論有沒有接種疫苗，均需要每日快測，持陰性結果方可上學。

▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼



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呼籲市民長假期不宜太鬆懈 應緊守防疫措施

一連四日的復活節假期將至，徐德義亦提醒市民，長假期不宜太鬆懈，因人多聚集活動場所、空氣不流通，會增感染機會，呼籲市民緊守防疫措施。他又指，現時容易得到快測套裝，建議市民有不適或到過人多的地方，都可以盡量做快測。