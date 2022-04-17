復活節｜5食肆違防疫例被罰下午3時起禁堂食　周四晚市續停堂食

復活節長假期踏入第三日，隨着疫情放緩，不少市民外出散心。食環署發言人表示，昨日（16日）巡查了共409間餐飲處所及82間其他處所，並又聯同警方巡查了96間餐飲處所及五間其他處所。



食環署表示，向涉嫌違反指示規定的五間餐廳負責人展開檢控程序，當中有三間未確保顧客須掃描「安心出行」場所二維碼，亦有食肆的桌子間隔距離或分隔未符合要求。違規食肆將被罰下午3時至翌日上午4時59分期間禁止堂食，為期3、7或14日不等，即有餐廳本周四（21日）未能恢復晚市堂食。



▼4月17日 復活節假期第二日東龍島遊人眾多▼



+ 16

2間涉未確保顧客須掃描安心出行

食環署今晚（17日）公布，在復活節長假期期間，繼續在各區加強巡查，亦與警方在全港多區採取聯合行動，對違規的餐飲處所，及若干其他處所的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動，期間署方巡查了共409間餐飲處所及82間其他處所，並聯同警方巡查了96間餐飲處所及五間其他處所。

食環署指，已向有五間食肆負責人展開檢控程序，其中兩間涉及未確保顧客須掃描「安心出行」場所二維碼，一間有關佩戴口罩事宜，另一間桌子之間的距離或分隔未符合要求，餘下一間則同時涉及桌子間距及「安心出行」事宜。

另外，食環署亦向一名涉嫌違未按規定使用「安心出行」的顧客，發出定額罰款通知書。在聯合行動中，警方亦有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書。

▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



+ 6

罰禁堂食7日及14日將周四無法恢復晚市堂食

因應上述情況，食環署表示，已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，並須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午3時至翌日上午4時59分停止堂食，為期3、7或14天不等。

食環署強調，食肆負責人如違反有關規例，或「疫苗通行證」的規定，可被檢控，最高被罰款50,000元及監禁六個月。此外，顧客如在食肆內違反同坐一桌人數上限的規定，以及在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，均可被定額罰款5,000元。

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



+ 5

除了上述行動，食環署指，假期期間亦聯同多個部門，在多個外傭假日慣常聚集的公眾地方，展開跨部門聯合行動，並加派人員巡邏打擊無牌小販擺賣活動。行動期間，食環署向違反潔淨罪行的人士，發出兩張定額罰款通知書；其他部門亦提醒外傭遵守有關佩戴口罩，及禁止於公眾地方的聚集的規例。