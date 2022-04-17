復活節｜東龍島帳篷處處　營友無懼強風玩足4日3夜：營都吹爛咗個

疫情下第三個復活節長假的周日，巿民續湧外忘卻疫境煩惱，今早（17日）約10時半到達鯉魚門三家村碼頭，排隊買飛往東龍島的巿民高峰期有近百人。有與家人一同出遊的小朋友表示，平日放假在家做功課、打機，感覺無聊，直言：「去邊都無所謂。」



抵達島上，處處可見露營帳篷，個別小路偶爾「塞人」，雖然今日風仍大，不少人選擇撤退，但有露營決定住足四日三夜復活節長假，那管已有一個帳幕被吹爛，因他形容東龍島屬現時露營選擇的「唯二之選」。



郊區人頭湧湧，之前不少景點幾被遊人「玩爛」而「滿目瘡痍」，但在東龍島，有環境保護署轄下鄉郊保育辦公室的義工到營地提醒市民遵守郊遊禮議，該義工指出，據其觀察有不少露營人士會攜帶垃圾離開：「呢度尊重大自然嘅人較多。」



▼4月17日 市民趁復活長假到東龍島露營▼



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鯉魚門三家村碼頭等船入東龍島高峰期有近百人

郊外、離島成為港人近年假日去處之一，《香港01》記者今日（17日）上午約10時半到達鯉魚門三家村碼頭，排隊購票的人龍依然誇張，往東龍島的巿民高峰期有近百人，目測多隻船皆載滿遊人。

預計假期人多也要去 市民：好多個月無出街，透下氣

排隊購票的黎女士表示，假期決定與小朋友一齊去郊外當旅行，又指預計假期人多，但「好多個月無出街，透下氣。」另一位與家人一同排隊的陳小朋友稱，自己未去過東龍島，疫情以來放假都只是在家做功課、打機，感覺無聊、悶，假期想出街呼吸新鮮空氣，「去邊都無所謂」，而且可以搭船，故與家人去東龍島逛逛，當他目睹船隻靠岸時大叫「嘩，係船啊！」

十多個帳篷分布多處 4日3夜營友今有友人入島「探營」

官方露營場地關閉，令一眾露營人士改往另一近海邊的平地紥營，記者約中午時分到達，已見有十多個帳篷，當中不乏大型帳篷。其中，來露營的孫先生表示，漁護署營地暫停開放後，能去的營地僅剩塔門及東龍島，而塔門早前去過，故今次選擇到東龍島。

他透露，於假期首日（15日）到埗至今已是第3日，今日亦有不少朋友到來「探營」，又分享準備的物資，例如餐具、煮食用品、小型雪櫃等，以應付四日三夜的露營假期。他又指，今日露營人數明顯減少，有不少人因大風、大塵選擇離開，笑言「我都打算今日走，太大風，營都吹爛了一個，但趕不及收拾，打算明早離開。」

孫先生到東龍島度過四日三夜的露營假期。（李澤彤攝）

自己垃圾自己帶走 義工：尊重大自然嘅多過唔尊重

鄉郊辦的義工蔡先生於營地一帶提醒市民遵守郊遊禮議，包括帶走垃圾、切勿生火，亦會提醒巿民切忌站近山邊，以免發生意外。他又指，營地一帶沒有垃圾桶，而據其觀察，有不少巿民離開時都有收拾好並帶走垃圾，亦未見有巿民生火，整體而言是「尊重大自然（的巿民）多過唔尊重（的巿民）。」

士多兼餐廳生意增四成 負責人：若無限聚生意更好

島上往來營地的路徑因來往人流擠阻而需走走停停，士多負責人曾女士向記者表示，長假期數日人流比過去多個長假期還要多人，但限聚令下未能開放全部位置，估計近日生意比平日多四成，「無限聚開得晒枱會更多」。她又指，據其觀察，到東龍島露營的人流有所減少，估計與漁護署近月打擊非法露營有關。

除了營地，沙灘一帶亦不乏「打卡」遊人，陳小姐與另外多名友人表示因一直未有到過東龍島，故到島上拍照以及行山，環繞東龍島走一圈。她又指，今天人流比想像中少，輪候上船花約30分鐘，屬假期正常情況。對於有違限聚令的可能，她強調，會與友人以二人生一組分開行動，保持適當距離，並不擔心會因此受到檢控。