復活節｜大嶼山東涌巴士站、大澳小食店排長龍　長沙泳客回程難

復活節一連四日長假今日（17日）來到第三日，雖然新冠病毒單日確診個案仍有數百宗，但不少市民抓緊假期的尾巴，與親朋戚友外出遊。過往每逢長假期都「淪陷」的大嶼山，今日仍然人頭湧湧，中午時東涌巴士站內大排長龍，前往大澳的候車人群「打晒蛇餅」。大澳到處都是遊客，小食店特別旺。



康文署各泳灘仍然封鎖，有市民則選擇到非康文署管轄的下長沙泳灘暢泳及曬太陽。泳客下午大約5時許陸續離開，在巴士站所見，同一時間約有20多人候車，但駛往東涌的巴士不少都滿載而「飛站」，他們一般要等多數班車才能登車。



▼4月17日 東涌巴士站擠滿往大澳遊人▼



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行山客行完山逛商場 用消費券買背囊

東涌11號巴士站（入大澳）中午時候車人龍幾乎圍繞整着巴士站「兜一個大圈」，要等候數班車才可上車，大嶼山巴士公司加密班次，乘客等候時間不算長。候車市民普遍與家人同行，有些更穿着完整的行登山裝備，或是為露營作準備。

東涌商場東薈城內不少商舖正在減價，吸引區外居民到來購物。市民張先生今早7時與兩位友人登山，登山後前來閒逛。「今日玩完，聽日最後一日休息。」他表示與朋友是「分開行」，雖趁假期外遊，仍不忘謹守社交距離措施。張先生未有購物，但友人逛了一會便已使用消費券「佢買咗一個背囊」。

余小朋友表示趁假期與家人遊玩，一行八人租酒店，「分四間房」，不擔心有人違反二人限聚令。（鄭子峰攝）

大人有娛樂活動，小朋友亦「唔執輸」。八人同行到酒店玩一天的余小朋友表示，趁假期與家人遊玩，「分四間房」，不擔心有人違反二人限聚令。

市民張先生今早7時與兩位友人登山，登山後前來閒逛。（鄭子峰攝）

有市民由長沙行到大澳：已經好耐無嚟

大澳在下午3時人頭湧湧。馳名的小食店外排滿遊人，部份市民聚在「打卡點」拍照外，大街上行走仍算暢通。

市民陳小姐稱「已經好耐無嚟」，趁着假期未完，來重遊大澳，一嚐出名的小食如「大墨魚」。她說「頭先由下長沙過嚟」，並未有購物，且留意到街上仍有不少人，打算再逛一會便離開。

市民陳小姐趁着假期未完，由長沙行到大澳，一嚐出名的小食如「大墨魚」。（鄭子峰攝）

▼4月17日 大嶼山下長沙泳客享假期▼



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長沙泳灘泳客多 搭滿帳篷趕下水

疫情無減市民遊元意欲，加上氣溫回暖，連日來不少人選擇到非康文署的沙灘玩水上活動，感受海風的清勁。記者下午到大嶼山下長沙泳灘視察，發現泳灘內人頭湧湧，沙灘上舖滿竹蓆和搭滿帳篷。有人到海上滑浪，亦有人留在沙灘蓆上野餐。

泳灘上不難見到一家幾口共享天倫，其中跟父母和妹妹同行的楊小朋友說：「同妹妹用沙整蛋糕。」臨近假期完結，她與妹妹好好享樂一番。

跟父母和妹妹同行的楊小朋友說：「同妹妹用沙整蛋糕」，臨近假期完結，自己要與妹妹好好享樂一番。（鄭子峰攝）

下午大約5時許，下長沙泳灘泳客開始等車返回東涌，在巴士站所見，同一時間約有20多人候車，但有由大澳或昂坪駛往東涌的巴士，經過時因「客滿」不停站，需要等多數班車才能登車，惟大嶼山巴士班次頻密，約3分鐘一班，乘客不需等候太久。

政府早前宣布21日（周四）放寬社交距離措施，將公眾地方群組聚集人數由最多兩人增至四人，惟公眾泳灘和游泳池、水上活動中心、燒烤場等部分康樂設施首階段暫不開放。