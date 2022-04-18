本地遊｜周四起准重辦　旅遊業界指有助就業　料組織百人團有難度

政府早前宣布可恢復不多於30人的本地遊，若所有遊客在出團當日特快測結果為陰性，每團人數上限可放寬至100人。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今日（18日）在電台節目中指，不多於30人的旅行團相對容易舉辦，而百人團的參加者由於要先做快測，加上初期未必有太多團體報團，故組織時有難度。

崔定邦表示，復辦本地遊後，旅行社東主並非最受惠，而是可為導遊、旅遊巴司機等提供就業機會。



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崔定邦表示，由2020年起計，本港旅遊業已停擺逾800日，本地遊是唯一可做的業務。他又指，絕大部分員工已完成接種3劑疫苗，亦願意每日進行快速檢測。而在旅客方面，他相信大部分市民都可滿足疫苗通行證要求。

崔表示，不多於30人的旅行團相對容易舉辦，因無須要求顧客要先做快測，而且約5至6戶家庭已成團。他相信，不少旅行社最快在周四起，每日都會舉辦約30人的小型旅行團。而約100人的旅行團，他稱較多由社區組織、學校等參與。

組織百人旅行團有難度

他又指，由於用餐等安排較多會按人頭計箅，故相信無論30人或100人的旅行團，其成本不會相差太遠。他亦承認，100人旅行社有組織的難度，因預料未必太多團體在較早期舉行大型旅行團。

此外，有部份康復者未必有紙本證明，被問及他們是否不能參加本地遊，崔定邦稱業界與社會面對相同問題，相信當局要處理。

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