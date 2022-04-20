重開｜黃家和︰租金跌食肆重洗牌　盼下屆特首延續林鄭助業界北上

第五波疫情緩和，並在4月21日重開晚市，惟食肆自今年初起，就被規定每枱上限二人及禁止晚市堂食，令到不少艱苦經營兩年多的餐廳，最終也捱不過今次長達三個月的禁令，令人感到唏噓，不過，身兼餐飲聯業協會主席及食肆集團金百利主席的黃家和認為，後新冠時代租金下跌，反而令業界「重新洗牌」帶來新局面，其集團最近亦在韓國開設了金茶王特許經營店，趁機擴張。



對於政府即將換屆，令到未來本港的防疫路線出現不明朗，或成為餐飲業的不穩定因素。他表示，現任特首林鄭月娥一直有關注業界發展，更曾被她邀請到特首辦訪談，期望下屆政府能延續相關政策，以協助中小企往內地發展。他估計下屆政府會繼續平衡經濟發展與防疫，不擔心會為業界帶來翻天覆地的變化。



（大家）餓咗咁耐都踴踴欲試，想快啲食頭啖湯。 黃家和指已有大量食客陸續訂座

▼4月18日 市民趁復活節假期最後一日到西貢▼



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第五波疫情餐飲業損失約170億生意額

食肆自1月7日起，已被禁止晚市堂食逾三個月。對於政府終於放寬防疫措施，業界紛紛表示歡迎。黃家和估計，業界於第五波疫情損失約150至170億元生意額，指四人上限一枱及恢復晚市堂食，符合業界的訴求。他更促請政府考慮再放寬細節，例如飲宴上限20人的嚴厲規定，建議可提升至50人，讓酒樓得以恢復更多生意。

至於早前政府要求食肆員工接種三劑疫苗，才可豁免定期核酸檢測，但新規定要求下，所有員工每隔三日就須接受快測。他認為，市民近日已習慣快測，相信對業界不會帶來太大影響，僅會增加營運成本，但就有可能對小型食肆構成一定負擔，建議僱主與員工商討，「當然亦希望員工可以自行處理，應該唔係大問題。」

他又說︰「睇返香港接種疫苗嘅情況都接近理想……政府揸得好嚴呢方面我哋理解嘅，訴求還訴求啦，佢唔係聽唔到我哋訴求，但佢所做嘅方式希望可以盡量做到好滴水不漏，呢個亦都係理解，講來講去都係想平衡返防疫同經濟兩方面。」

▼4月14日 旺角倫敦大酒樓午市情況▼



宴會佔酒樓六成生意額 盼再放寬人數上限

事實上，飲宴確實為酒樓最主要的收入來源，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠於早前的訪問提到，宴會佔酒樓六成生意額，即使每枱最多四人，生意額僅及疫情前的兩成多，直言「放寬至20人仍然不成宴會」。他盼望政府於疫情進一步緩和後，可放寬宴會人數至過去的240人。

倫敦大酒樓亦於二月疫情高峰期間，配合政府措施自願停業49日。蘇透露，恆常支出包括清潔費、大廈管理費及牌照費等，連同收入損失高達50萬元，但無生意下冷氣機與雪櫃等電器亦須定期開啟，直言「冇做生意都要付六萬元電費。」

金百利集團主席、餐飲聯業協會主席黃家和。（陳葦慈攝）

租金下跌助大集團逆市擴充規模

有危亦有機，換個角度，疫情下租金下降成為新機遇。黃表示，在食肆紛紛止蝕離場的環境下，過去數月租金跌幅達兩至三成，部份大集團反而搶佔先機，逆市擴充規模，更透露其集團最近亦選擇了在韓國開設金茶王特許經營店。他認為，市民於後新冠時代的生活常態大幅改變，預料本港將湧現新概念餐廳，「呢方面可以話係洗牌，咁去到一個地步，可能又有新局面出嚟。」

黃亦指，放寬限聚措施不止餐飲業受惠，市民願意外出消費，各行各業均可重拾生氣，但他為酒吧業感到不值，「（酒吧業）到現在唔能夠重開係可惜，我覺得酒吧業防疫措施做足下，係有條件重開，未必係唔可以。」

▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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黃家和評林鄭月娥︰佢對飲食業好關注

「其實現屆特首林鄭月娥，佢對飲食業好關注，好多時出席飲食活動。」黃家和讚揚她經常與業界交流，他更曾被邀請到特首辦訪談，向政府提供建議協助業界北上發展。當時他便反映須拓展大灣區市場，「未來大灣區接近八千萬人口，我哋唔能夠忽略呢個市場。」

黃認為，餐飲業界共20萬名從業員，養活本港約80萬人，對香港整個經濟發揮穩定性的作用；惟第五波疫情下，業界亦無可避免受到衝擊，須考慮拓展業務，旗下集團亦重點開發當地市場，選擇於廣東省設廠，供應多款食品予不同食肆。

舊年試過餐飲業失業率達到15%，對整個行業充滿悲觀情緒，食都冇淡好食，日日愁眉苦面，咁都唔係一件好事。餐飲業係其中一個重要行業，一定要將佢做得更好。 黃家和

疫情無阻黃家和擴展的步伐，其集團最近在韓國開設金茶王特許經營店。（資料圖片／龔嘉盛攝）

盼新上任特首協助中小企北上發展

至於新上任的特首，他期望不單止延續上屆政府的決策，更須推出新措施配合餐飲業界發展。他預期，大灣區市場於未來會更為蓬勃，可在品牌發展及人才方面，幫助較缺乏資源的中小企在內地發展，「好多方面我哋仍然要一路一路改善。」

距離下屆政府上台尚有兩個多月，黃家和對未來抱有信心，指最近的防疫措施獲得成果，估計疫情可於五月底受控。他亦認為，政府於今次疫情已累積不少經驗，相信若爆發第六波將更容易處理。

惟「一朝天子一朝臣」，問到會否擔心換屆後，現行防疫政策將重新洗牌。他估計，政府須照顧整個社會的經濟發展，在疫情與經濟間平衡，「唔係話太過擔心下一任政府所推嘅防疫抗疫措施，係有一個翻天覆地既改變。」

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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過去數日市民陸續訂座︰大家餓咗咁耐想食頭啖湯

不過對升斗市民而言，在無法外遊及欠缺娛樂下，滿足食欲似乎是唯一的選擇。黃家和指，一連串的好消息，消費券派發，以及5月初的母親節，確實有助業界增加收益。過去數日已有大量食客陸續訂座，「（大家）餓咗咁耐都踴踴欲試，想快啲食頭啖湯。」

黃坦言，由於防疫措施未放寬前，首期消費券已派發，估計對業界的幫助不大，估計全期僅取得120億元，相比去年佔三成的收益略減，不過，他指食肆為延續消費熱潮，將不斷推出現金券，因此呼籲「希望市民忍一忍手先，等到4月21日食肆重開，晚間堂食可以攞到更大優惠。」

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

