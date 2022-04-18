復活節｜大嶼山報復式郊遊致「陸沉」　巴士工會：單車爭路阻行車

四日復活節長假今日（18日）踏入尾聲，日前網上流傳一段大嶼山巴士司機錄音，埋怨遊客增加，卻無人流管制，形容大嶼山「陸沉」，促請當局實施人流管制，甚至為大嶼山「封關」，引起網民熱議。

汽車交通運輸業總工會新大嶼山巴士分會主任林寶強今日表示，過去三日到大嶼山郊遊的市民並不較以往多，惟礙於昂平360暫停開放而令市民誤以為遊人急增，加上東涌道、羗山道等狹窄的車路，出現單車與巴士爭路的情況，阻礙巴士駕駛，導致交通癱瘓、影響巴士班次，人群無法疏導，成為假日的「死症」。



▼4月17日 東涌巴士站擠滿往大澳遊人▼



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網上流傳司機錄音只是同事群組間「吹水」

林寶強早上在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，估計網上流傳的司機錄音，是司機同事群組間的對話，不慎被「整蠱」公開。

新大嶼山巴士分會主任林寶強。（資料圖片／林若勤攝）

今次復活假訪大嶼山遊客無明顯增加 林寶強：唔係陸沉嘅

對於錄音司機形容大嶼山「陸沉」，林寶強卻反指，過去三日復活節長假期，到訪大嶼山的遊客並無較以往長假期增加，相信是因為昂平360纜車暫停開放，令市民無其他交通選擇，而令人以為大嶼山人多，「都唔係陸沉嘅，根本大嶼山過年、過節都係咁多人，之前自由行都係好多人嚟大嶼山，加上今次360（昂坪360）冇開，所以會感觀上，我哋巴士嘅隊係多人囉。」

都唔係陸沉嘅，根本大嶼山過年過節都係咁多人，之前自由行都係好多人嚟大嶼山，加上今次360冇開，所以會感觀上，巴士嘅隊多人囉。 汽車交通運輸業總工會新大嶼山巴士分會主任林寶強

4月17日下午，大批市民在東涌巴士站等候11號巴士前往大澳。（資料圖片/鄭子峰攝）

增加一至兩成人手及班次 東涌道多單車才是「死症」

他又指，公司已因應遊客增加，而增加人手和加開班次，增幅達一至兩成。惟他特別提到，單車欠缺監管，已成大嶼山交通問題的「死症」，他舉例指東涌道往伯公坳的路段情況最嚴重：「你上斜，架單車要踩上斜路，我哋係雙白線單線行車，我哋一定要跟住架單車，一架車跟一架車上，你話架單車上到個山頂要幾耐？我哋架車起碼嘥咗我哋半個鐘度啦，每架車如果半個鐘嘅話，影響到我哋日後運作唔到。」

架單車踩上斜路，我哋（巴士）單線行車，一定要跟住架單車，一架跟一架上，你話架單車上到個山頂要幾耐？起碼嘥咗我哋半個鐘度啦。 汽車交通運輸業總工會新大嶼山巴士分會主任林寶強

東涌道為大嶼山其中一條受單車友常經之路。（資料圖片）

促運輸署增設單車徑 免與巴士爭路

他表示，區議會等已不斷向政府反映仍無果：「喺個郊區裏面，我哋已經建議咗起單車徑，或者係細嘅道路畀佢哋，或者將個道路擴闊，有佢哋駕駛嘅位置，唔好同個巴士去競爭囉」，他又呼籲遊客避免在假日前往東涌路、羗山道影響巴士行駛。

他建議假日往大嶼山出行的市民，不要駕駛，亦要避免在東涌的大嶼山巴士站站頭聚集，部分人排隊頭卻未齊人，阻礙其後的人上車，「或者你去到目的地，石壁又好大澳又好，寶蓮寺又好，你喺嗰度等仲好過啦，影響架巴士，其實東涌好大地方，唔使喺個巴士站度等架。」

▼4月17日 大嶼山下長沙泳客享假期▼



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復活節長假期上周五（15日）開始，隨着政府宣布即將放寬社交距離措施、疫情逐漸放緩，不少市民「報復式」出遊。早前網上流傳一段大嶼山巴士司機的錄音，批評大批遊客到訪大嶼山，又有市區的士擅闖禁區，致交通嚴重擠塞。

錄音的司機怨氣難平，多次爆粗形容大嶼山「陸沉」，促請有關當局實施人流管理，甚至要為大嶼山「封關」：「1號車（1號線巴士）行咗11個字，唔實施人流管制唔掂，成10萬人入嚟大嶼山，通馬路都係人，單車都有百幾架。」