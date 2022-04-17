疫情．4.17｜增747宗確診　連續三日降至三位數　再多29人離世

今日（17日）是復活節假期第三日，本港確診個案連續第三日跌至三位數，今增747宗確診個案，而單日呈報死亡個案29宗，為2月下旬以來新計，本港各波疫情累計9,139人死亡。



復活節前，雖然政府多次呼籲市民假期減少外出及聚會，但一連兩日多區、特別是郊外與離島持續逼爆，當局加強限聚令、口罩令巡查和執法。



昨日疫情新聞總覽：



▼4月17日強制檢測公告▼



【21:23】本港疫情持續，今日（17日）繼續新增40幢大廈列入強制檢測名單。根據食物及衞生局最新的強制檢測公告，40幢大廈中有16幢為私人屋苑，其餘24幢均為公屋或居屋。在新上榜的私樓中，有三個為九龍塘的豪宅，包括根德閣3座、雅景樓A-C座，以及碧華花園8座。通告列明，任何人士曾於4月4日至4月17日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於18日至19日接受核酸檢測。

【21:14】新冠疫情緩和，適逢一連四日的復活節假期，市民紛紛外出玩樂。康文署今日（17日）公布，由4月15日至今日下午4時，巡查約5,120次、口頭勸諭逾2,610次，共34人因違反二人限聚令或口罩令收罰款通知書，以每張罰款5,000元計算，有關人士共向庫房進帳17萬元。康文署提醒市民切勿鬆懈，強調會繼續採取執法行動。

▼4月17日 大嶼山大澳、長沙及東涌人流多▼



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【19:49】復活節長假期踏入第三日，隨着疫情放緩，不少市民外出散心。食環署發言人表示，昨日（16日）巡查了共409間餐飲處所及82間其他處所，並又聯同警方巡查了96間餐飲處所及五間其他處所。

食環署表示，向涉嫌違反指示規定的五間餐廳負責人展開檢控程序，當中有三間未確保顧客須掃描「安心出行」場所二維碼，亦有食肆的桌子間隔距離或分隔未符合要求。違規食肆將被罰下午3時至翌日上午4時59分期間禁止堂食，為期3、7或14日不等，即有餐廳本周四（21日）未能恢復晚市堂食。

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【19:05】第五波疫情持續，港府今（17日）午先後宣布，審視污水病毒量、相關確診個案和環境因素後，決定圍封上水清河邨清潤樓、慈雲山慈正邨正德樓及粉嶺榮福中心第1座，居民今晚內要進行強制檢測，預料明日（18日）分別於上午11時、下午約1時及上午約10時解封，總數共3幢，為自4月5日圍封4幢大廈後，再次一日封3幢，也是自本月1日之後，再次一日圍封涉及3個屋苑。

另外，任何於本月4日至17日逗離大廈逾兩小時人士，須於下周二（19日）前接受強檢。

▼4月17日 慈雲山慈正邨正德樓圍封檢測▼



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【18:20】復活節一連四日長假今日（17日）來到第三日，雖然新冠病毒單日確診個案仍有數百宗，但不少市民抓緊假期的尾巴，與親朋戚友外出遊。過往每逢長假期都「淪陷」的大嶼山，今日仍然人頭湧湧，中午時東涌巴士站內大排長龍，前往大澳的候車人群「打晒蛇餅」。大澳到處都是遊客，小食店特別旺。

康文署各泳灘仍然封鎖，有市民則選擇到非康文署管轄的下長沙泳灘暢泳及曬太陽。泳客下午大約5時許陸續離開，在巴士站所見，同一時間約有20多人候車，但駛往東涌的巴士不少都滿載而「飛站」，他們一般要等多數班車才能登車。

【17:11】由保安局營運的洪水橋社區隔離設施，專為「非華裔」確診者提供設施休養點。九龍清真寺暨伊斯蘭中心總教長穆光明（Mufti Muhammad Arshad）日前到場參觀，他稱讚當局安排下的隔離設施能照顧不同穆斯林兄弟姊妹，在食物及日用品上都安排周到。當日探訪片段近日於巴基斯坦新聞頻道Dunya News上播放。

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【17:02】第5波疫情逐漸緩和，政府將按原定計劃分階段復課，惟所有教職員和學生均需每天進行快速抗原測試，獲得陰性結果才可回校。工聯會今日(17日)在西灣河興東邨興康樓互助委員會向每位學童派發20盒快測包，在人龍高峰時，目測約有50人排隊等候。立法會議員郭偉强稱短時間內全港已有8600名學童的家庭登記領取快測包，但預料仍有50萬學童未有著落，呼籲政府重新考慮派發快測包予學生。

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【16:49】李立業指，指定診所截至4月15日已為逾11萬人提供診症。

【16:38】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，醫管局收到15宗多系統發炎綜合症個案，相信可能病毒感染誘發免疫系統，一般在5至6周內發病，部份病童嚴重，需住深切治療部，故提醒家長留意小孩康復情況，而最有效預防都是打針。

【16:34】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，昨有24人離世，加上5宗滯後個案，單日呈報多29人死亡。24名昨離世病人年齡介乎55至105歲。其中一名55歲女子本身有紅斑狼瘡症、有腎炎，今年3月發現肝臟有腫瘤，住院時血含氧量反覆，情形持續惡化，昨日離世。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，新增446宗核酸陽性個案及301宗快測個案，合共確診 747宗，當中11宗為輸入個案。

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▼4月17日 復活節假期第三日東龍島遊人眾多▼



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【16:00】慈雲山慈正邨正德樓下午四時起圍封強檢，受檢人士須於今晚九時前接受檢測，政府目標是爭取於明日（18日）下午約一時完成行動。

【15:45】疫情下第三個復活節長假的周日，巿民續湧外忘卻疫境煩惱，今早（17日）約10時半到達鯉魚門三家村碼頭，排隊買飛往東龍島的巿民高峰期有近百人。有與家人一同出遊的小朋友表示，平日放假在家做功課、打機，感覺無聊，直言：「去邊都無所謂。」抵達島上，處處可見露營帳篷，個別小路偶爾「塞人」，雖然今日風仍大，不少人選擇撤退，但有露營決定住足四日三夜復活節長假，那管已有一個帳幕被吹爛，因他形容東龍島屬現時露營選擇的「唯二之選」。

【15:30】上水清河邨清潤樓下午三時三十分起圍封強檢，受檢人士須於今晚九時前接受檢測，政府目標是爭取於明日（18日）上午約十一時完成行動。

【14:30】人氣男團MIRROR成員姜濤4月30日23歲生日，一眾「姜糖」為偶像慶祝生日，以「姜濤香港後援會」名義於4月30日當天「包起」全線電車，當日全港市民坐電車毋須付費。後援會表示，希望在疫情下為社會各界傳遞愛心和正能量，並為偶像送上別出心裁生日禮物。

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【14:25】第五波疫情逐步回落，適逢一連四天的復活節長假期，本港各區人山人海，市面亦出現報復式消費情況。財政司司長陳茂波預期，只要疫情持續受控，本地經濟有望逐漸回暖，踏入今年第二季，更有利逆轉經濟於首季轉入負增長的局面。餐飲業界則表示，長假期整體生意額已回復至正常水平的七成，另受惠於消費券刺激下，各大小食肆及酒店自助餐生意暢旺，隨著本周四（21日）放寬社交距離措施，相信勢頭會延續至下月的母親節檔期，現時不少食肆訂枱情況更已相當「唔錯」。

【13:55】政府表示，黃大仙及九龍城區共13個屋苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會其居民、清潔工和物業管理員工派發共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。當中包括One Homantin、何文田邨及皓畋等7個何文田屋苑。

▼13個屋苑污水檢測結果呈陽性 居民等獲派快測包▼



【13:36】上水清河邨清平樓解封，圍封其間有1,684人接受檢測，當中共發現11宗陽性檢測個案，確診比率約為0.65%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【13:36】第五波疫情逐漸回落，政府宣布4月19日後，全港學校分階段復課，並要求學生回校前每日進行快速測試。教育局局長楊潤雄今（17日）接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，預留派發予有需要學生的1000萬份快測包數量足夠，學校若不夠可向教育局索取，又稱如需求多於1000萬份，「點都會搵到出嚟俾學校及家長」。

他又相信絕大部分家長不會向校方呈報虛假的陰性快速檢測結果，反而填錯的機會較大。他又指，假如學生回校後出現發燒、咳嗽等病徵，校方會安排做覆檢，但強調並非不信任家長。

教育局局長楊潤雄坦言不擔心出現大量作假個案。（資料圖片/張浩維攝）

【12:25】疫情呈回穩之勢，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心公布昨日（16日）確診大廈名單，過去14日有5,068幢大廈曾出現確診者，比前一日減少98幢。十八區中，繼續以沙田區疫情最嚴峻，有511幢大廈出現確診者，之後為元朗及觀塘，各有439及414幢上榜。新增大廈方面，昨有119幢大廈新上榜，包括湯田名城2期2座、馬鞍山迎海1期11座、深水埗匯璽3A座、薄扶林寶翠園1座及寶馬山賽西湖大廈2座及15座等。

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【10:30】亞洲區家庭研究聯盟主席、前社會福利署副署長朱楊珀瑜表示，受新冠疫情影響，有夫婦、子女之間出現問題，甚至發生家暴。此外，安老院是今次疫情重災區，亦有不少長者離世，被問及今波疫情後政府是否應檢討，朱楊珀瑜表示贊成，又稱面對危機時需運用酌情權，不應等指定後才行動。

【09:30】葵涌葵康苑葵明閣解封，圍封行動中，約755名身處「受限區域」內人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



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▼4月16日 復活節假期第二日長洲逼爆▼



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▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼

