陳茂波：倘疫情持續受控　料第二季經營轉好　有利經濟擺脫負增長

財政司司長陳茂波今（17日）發表網誌指，近數天正值復活節假期，新冠病毒疫情逐漸受控，他亦有外出觀察市道，並認為，只要疫情持續穩定受控，本地經濟已有望逐漸回暖，如勢頭持續，邁向「動態清零」的狀態，今年第二季便會有較好的經營環境，有利經濟擺脫首季急速轉入負增長的局面。

他提到，近年美歐等國家政府大規模舉債，多國央行實行超寬鬆的貨幣政策，大大增加宏觀經濟及金融市場的脆弱性和波動。而新冠疫情則令全球供應鏈的發展和佈局，以至物流運輸等都起了結構性變化。

陳茂波指，本港外匯儲備規模龐大，相當於香港貨幣基礎1.8倍，是香港貨幣穩定的堅實後盾。

陳茂波指，要平衡安全與發展，向內要加強經濟的核心優勢和自主靈活度，向外要加強與豐富境外的聯繫，金融安全方面，政府也是朝這方向穩步推進。他指，本港金融市場的核心優勢，包括聯匯制度堅穩、金融體系穩健、各市場環節運作具高透明度且風險管理妥善。

他提到，本港外匯儲備規模龐大（高達4,800多億美元），相當於香港貨幣基礎1.8倍，是香港貨幣穩定的堅實後盾，並鞏固市場對聯匯制度的信心。面對外圍波動及近月股市避險情緒升溫，至今亦未見有明顯的資金流出。港匯一直按市場供求於7.75至7.85兌一美元的兌換保證範圍內浮動。銀行體系總結餘超過3,300億港元，市場流動性充裕。

將聯同金融監管機構保持高度警惕

陳茂波指，本港金融市場有強大堅固的緩衝和抗震力，足以抵禦外在因素引發的市場震盪。本港銀行的資本充足率平均高達20%，遠高於國際最低標準的8%；銀行的平均流動性覆蓋率達150%，同樣遠高於法定最低要求的100%。金管局對銀行進行的定期和不定期壓力測試均顯示，銀行體系能承受極端市場環境時可能出現的衝擊。

另外，本港股票、期貨及衍生工具等的買賣或沽空交易有序進行，保證金的要求亦隨風險增減而相應調節，並沒有出現異常集中持倉或跨市場操縱跡象。當局將聯同金融監管機構一直保持高度警惕，通過「全天候、跨市場、聯動式」的監測系統，持續監察有否出現系統性風險的跡象，並會按需要即時作出果斷應對。