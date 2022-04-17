天文台料復課翌日迎驟雨　周末再升溫市區下周初飊至30度

踏入復活節假期第三日，受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，多區氣溫跌至1字頭。假期過後逐步復課，天文台預測本周中期多雲及有驟雨，其後受偏南氣流影響，漸轉炎熱，氣溫逐步回升，至下周初市區最高氣溫達30度。



▼4.15 復活節長假首天市民到戶外享受陽光▼

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本港今日天陰陰，下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁東風，天氣未算太熱，料市區氣溫介乎19至22度。由於東北季候風會在未來一兩日繼續影響本港，天文台料明日（18日）假期尾聲，短暫時間有陽光，市區氣溫微升至24度。

全港學校將結束「暑假」，部分學生周二（19日）起終可返回校園上面授課堂，天文台預測首日天氣不俗，但高空擾動會在本周中期為華南帶來驟雨，料周三有幾陣驟雨，翌日初時仍有一兩陣驟雨，復課初期最好帶備雨傘。

上水周末起或升至33度達酷熱水平

不過，受偏南氣流影響，本周後期至下周初本港氣溫逐步回升，料周末起天氣又變得炎熱，部分時間有陽光。天文台預測下周初驟晴驟雨，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，但氣溫繼續上升，市區高見30度。

參考自動分區天氣預報，上水在周六（23日）起或一連三日升溫至33度，即達酷熱水平，市民要注意防曬及補水了。

▼4.16 復活節假期第二日長洲人頭湧湧▼