兒童染疫｜兒科醫生料「多系統發炎綜合症」將增多　打針可減風險

醫管局表示，早前接獲15宗涉及「多系統發炎綜合症」的報告，當中部分染疫兒童情況嚴重，甚至需要入住深切治療部。香港兒科醫學會會長葉柏強今日（18日）在電台節目中指，「多系統性炎症」會在感染後約2至6周後發生，故預計可能會有更多個案，甚至有死亡風險。

他又指，Omicron只要近距離接觸，例如在同一班房上課等，均有機會出現空氣傳播，故復課後傳染的機會非常高。他強調，本港提供的兩款新冠疫苗都安全有效，故呼籲家長應盡快安排子女接種。



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本港現多宗兒童嚴重個案 部份需入ICU及用強心藥

葉柏強表示，香港及全球各地均有出現「多系統發炎綜合症」，屬於感染新冠病毒後的併發症。他指，香港短短兩至三周內，已發生10多宗嚴重個案，不少人要入住深切治療部，並要使用強心藥、類固醇、免疫調節劑等。

醫管局接15宗涉「多系統發炎綜合症」報告

醫管局表示，早前接獲15宗涉及「多系統發炎綜合症」的報告。葉柏強說，「多系統發炎綜合症」於外國較早期已發生，而以往香港在頭數波疫情中，小童的感染率較低，故過去四波只發生過一次，涉及一宗輸入性個案。他估計，由於近月香港出現爆發，故「多系統發炎綜合症」個案亦隨之增多。他又指，感染新冠病毒後出現「多系統發炎綜合症」的10多宗個案，絕大部份都無打齊疫苗。

美國7000小童現「多系統發炎綜合症」 66人死亡

葉柏強又指，美國至3月尾，已統計有7,000多名小童出現「多系統發炎綜合症」，當中有66人已死亡，不少人心臟、肺部、腦部、腎臟等發炎，出現長遠後遺症的風險甚高。他亦提醒，美國的研究亦證實，打齊針後可減少9成以上的「多系統發炎綜合症」。

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他又指，兒童的接種率較低，而在2至3月起，當本港爆發疫情後，不少確診、發高燒的小朋友，當他們需要在急症室等待入院時，有近10%都出現抽筋，反映有壞死性腦炎的風險，可在2至3日內致死，亦見到數個嚴重個案出現相關情況。

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料10至15%以上小朋友有機會受感染

葉柏強表示，自2月農曆新年後，香港爆發第五波疫情，而Omicron的傳染性高，估計有10至15%以上的小朋友有機會受感染。他又指，Omicron只要近距離接觸，例如在同一班房上課等，均有機會出現空氣傳播，故復課後傳染的機會非常高。

不過他表示支持復課，因學童長 期在家，會對學習及心理構成壞影響，故呼籲家長應盡早為兒童安排接種疫苗。他又說，相信個別小學及幼稚園的接種率達9成，便可盡早安排全日面授課堂。