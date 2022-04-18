復課｜小學備快測包預留地方補做　校長：與家長跨過復課心理障礙

學校將於明日（19日）逐步恢復面授課堂，不少學校都忙著準備，位於青衣的荃灣商會學校亦不例外，高小學生率先在明日重返校園。復課前，校工都忙於在課室及操場等進行大清潔；教職員則已編訂每日體溫及快測結果紀錄表，供學生及家長使用；有心人士亦前來學校捐贈快測包。



校長周劍豪表示，已備存逾千枝快測，可派予有需要學童；即使學生忘卻做快測，學校亦已預留地方讓學生補做快測。他相信，學校原有的措施加上每日快測，能讓家長更安心讓子女回校上課。



▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼

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高小率先回校上課 初小有需要可同步回校

荃灣商會學校校長周劍豪表示，該校按照教育局的指引，復活節後分階段復課，高小學生將在4月19日重返校園，至5月3日全面恢復面授課堂、即初小學生亦會回校上課。

𠵱家疫情稍為緩和咗啲，都係應該要返學，做多少少嘢野，或者我哋同家長一齊去跨過呢個可能有少少危險嘅心理障礙，我都覺得值得。 荃灣商會學校校長周劍豪

荃灣商會學校校長周劍豪期望，與家長一同跨過對復課的心理障礙。（張浩維攝）

約三至五成初小家長望孩子盡早回校上課

周校長留意到，校方早前透過通訊群組通知家長，約有三至五成的初小學生家長希望孩子盡快回校上課。校方近日已發通告，只要初小學生家長在開課前表明意願，與校方溝通好，他們的孩子也可在4月19日回校上課。周校長指，小朋友不上學會影響社交，亦影響個別家庭運作。他希望今次的安排可幫助家長，讓他們有多一個選擇。

▼4月11日 教育局公布學校4月19日起復課▼



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部份家長仍有憂慮 需要累積信心

不過，各個家校群組中，仍有些初小學生家長未表態，或對恢復面授仍有憂慮。周校長則相信，在高小學生上學後，做快測回校上課不再是新事物，有助家長累積信心，更放心讓孩子回校上課。

每日快測相信可提高對師生保護

學生復課後須每日快測，周校長坦言明白有些人會擔心小朋友年紀輕、不想日日「撩鼻」，但他相信每日快測可提高對學童的保護。周校長續指，該校一向關注清潔、通風等問題，每個課室均設空氣清新機，早前在教育局協助下，校內亦加裝更多通風設備，「從公共衞生去睇，我覺得學校本身做得好嘅措施，再加一個入校前嘅關卡，家長都係放心。」

學校正編訂紀錄表，供家長為學童記錄每日的體溫及快測結果，並要求家長，拍照紀錄檢測結果，方便學校在有需要時作了解。若然學生到校後，發現當日忘記快測，周校長說，老師會先聯絡家長，再在家長同意下，讓學生到主校舍旁的戶外操場補做快測。

從公共衞生去睇，我覺得學校本身做得好嘅措施，再加一個入校前嘅關卡，家長都係放心。 荃灣商會學校校長周劍豪

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教育局未向全港學童派快測 校方自設支援

學童每日上學前要快測，坊間有聲音認為措施或加重部份家庭經濟壓力，而教育局暫時只向領取綜援或書簿津貼的學生派發快測包。周校長亦關注情況，並提到校內有些學生家長是因為疫情，經濟情況有波動，原本未有領取書簿津貼，在當局現行措施下未必能受惠。

周校長說，社會上不少有心人士捐贈快測包到學校，校內已備存約1200套快測包，可以派發給有需要的學生。觀乎過去經驗，教育局派發物資，都會預多一個數量，讓學校視乎實際情況派發，相信學童即使要每日快測，問題亦不大。

我哋喺1月停課前，啲細蚊仔好想下晝有活動，因為我哋每日同佢地接觸都感受到。 荃灣商會學校校長周劍豪

校內接種率約六七成 5月前難復辦實體課外活動

當局早前公布安排時亦提到，完成接種兩針並已滿14日的中小學生，在半日面授課堂後，可在另外半日參加校內的非學術課外活動，惟未接種疫苗的學生，則不能參與。周校長稱，估計校內接種率已達六七成，復課首日會再發通告，收集準確數據。但在此之前，校方不會在下午時段安排課外活動。

「我哋喺1月停課前，啲細蚊仔好想下晝有活動，因為我哋每日同佢地接觸都感受到。」不過，在疫情的陰霾下，周校長坦言還是要先掌握校內接種疫苗的情況，謀定而後動。他預計，起碼要到5月，才有可能在下午辦實體課外活動，而個別活動，如球隊、音樂小組等，亦要視乎參與學生的接種情況，才能決定是否重開。

荃灣商會學校校長周劍豪指，希望現在多作準備，做多少少嘢野，與家長一齊跨過對復課的心理障礙。（張浩維攝）

未接種疫苗學生 可繼續參與視象活動

周校長續指，在停課前，校方一直在星期一至五的下午，為學生提供視象活動，包括摺紙班、外籍老師講故事、奧數班等。這些活動往後會繼續，即使學生未接種疫苗，不能夠參與實體課外活動，仍可以選擇參與視象課外活動。

盼與家長一同跨過復課心理障礙

復課在即，學校密鑼緊鼓在籌備，除了大清潔及安排快測包，周校長笑言：「我哋老師做嘢，學生仔唔係幾睇到。」教職員忙著備課、編排復課流程及人手，但即使這些付出不易被看見到，周校長仍然覺得應該做，「𠵱家疫情稍為緩和咗啲，都係應該要返學，做多少少嘢野，或者我哋同家長一齊去跨過呢個可能有少少危險嘅心理障礙，我都覺得值得。」