復課｜指定診所已為確診幼稚園、小學生留名額　設關愛專線預約

第五波疫情放緩，明日（19日）起小學可分階段恢復半日面授課堂。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（18日）表示，為應對學校分階段復課，指定診所會預留一定名額予確診的小學生，及幼稚園學生。她續指，學生的家人可以在指定時間內，致電關愛預約專線預約。



指定診所詳情：

https://www.ha.org.hk/haho/ho/covid-19/designated_clinic_en.pdf

▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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小學最快明日分階段恢復半日課堂，學校可自行決定需否分批復課，但不遲於5月3日全校恢復面授。至於幼稚園，亦會分三階段復課，三分之一學生（相等於一級）先於5月3日回校面授，餘下三分之二學生，將於5月10日後恢復面授，5月16日全校恢復面授。

何婉霞在疫情記者會上表示，因應學校分階段恢復面授課程，醫管局轄下的指定診所，將於明日起，預留一定名額予確診的小學生及幼稚園學生。她續稱，家屬或照顧者可以透過關愛預約專線預約診症。

何婉霞又指，醫管局的護訊聆會主動接觸確診學生的家長及照顧者，護士會評估學生的健康情況，並提供資訊及支援，之後按需要轉介到遠程醫療支援服務站，提供遙距醫療支援。

指定診所及藥物補充診所的地址及聯絡電話



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至於會預留多少名額，何婉霞稱23間指定診所本身可提供4,000個名額，當中會預留一半予較高風險病人透過關愛預約專線預約，現時將專線服務擴大至小學生及幼稚園學生。她又稱，假如回校前的快速檢測結果為陽性，家長毋須驚慌，學生不應回校，同住的其他學生也不應上學。

何婉霞又稱，除了檢測呈陽性，有時可能會出現病徵，例如發燒、喉嚨痛、咳嗽等，家長同樣可透過關愛預約熱線預約，指定診所會有醫生為學生診治，及提供舒緩藥物。她又提醒，如學童有嚴重病徵，例如持續發燒、氣促、呼吸困難，便要去急症室。

▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼



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至於復課對疫情的影響，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，大部分學校仍然是復活節假期，未必明日復課，預期只有部分學校局部復課。他續指，恢復面授後，學生有機會聚集，可能有傳播風險，但最重要是風險管控，復課後學生上學前一定要每日做快速檢測，避免病毒量高的學生回校。

快測應於刷牙前做

他呼籲，如子女明日要返學，家長應準備快速檢測包，明早於孩子刷牙漱口前，第一時間為他們採樣。假如學生出現陽性，他提醒家長一定要透過網上平台通報，以便及時防控，中心亦會要求學校每日通報有沒有新增個案，如有不尋常情況，會展開調查。