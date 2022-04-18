10歲女童加國抵港12日　入社區始驗出陽性　衞署爆有4宗類似個案

疫情逐漸緩和，但再惹起外防輸入失守驚魂。一名10歲女童於4月5日從加拿大抵港後，完成隔離期並離開檢疫酒店後，於抵港第12日在社區檢測中心始發現樣本呈陽性，引來病毒或傳入社區疑雲。

衞生防護中心表示，該名患者病毒CT值高於35，即病毒量極低，相信可能是復陽個案，因此需檢視屬於離開檢疫酒店後在社區受感染，或在酒店內出現傳播。但中心強調，「復陽個案普遍傳染性好低，甚至無。」



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮宣布，昨日錄得四宗輸入個案，為檢疫酒店隔離期間或之後檢測呈陽性。當中分別有一宗及兩宗個案，於第三及第五日核酸檢測呈陽性，另有一宗於第12日才驗出呈陽性，意味已病毒有可能流出社區。

歐亦指，現時每日約有10宗輸入個案，若按每日抵港人士約1,000人計算，輸入個案比例大概1%，屬預期之內。當中約有三分之二個案於機場檢測找出，其餘在隔離檢疫期間發現。

歐補充指，當局會調查每宗社區輸入個案，並透露之前亦有數宗類似個案。而經初步調查後，最新個案涉事患者為10歲女童，並無接種疫苗，亦無病徵。她在3月12日離港前往加拿大，並與三名家人於4月5日，由加拿大經東京乘坐NH811航班抵港，現時並無航班確診個案資料，如有個案亦已安排隔離。

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患者家人無感染歷史

至於患者所住的東涌福朋喜來登酒店，同層並無其他個案，回家後家人的檢測結果亦為陰性，最後按現行規定，於抵港第12日到社區檢測中心採集樣本，並發現呈陽性。但歐家榮認為，患者CT值高於35，相信有可能為復陽個案，但值得注意是，她的同住家人之前並非感染個案，亦無任何人有陽性記錄。

歐亦指，需檢視會否離開檢疫酒店後在社區受感染，或在酒店內出現傳播，亦會做跟進措施。而按分層分流治療的策略，如患者不適合家居檢疫，會安排入住社區隔離設施。

4月1日後錄四宗類似個案 全部界定為復陽

而根據過往經驗，不論檢疫7日或14日，發現抵港一段時間後呈陽性的個案，大部份為復陽個案。而4月1日後共錄得四宗類似個案，經調查後均發現為復陽，CT值較高，意味他們於外地或較早前感染後康復，再驗出陽性的情況。

他說，「（復陽個案）普遍傳染性好低，甚至無。」但強調會繼續跟進，以排除是否有新個案，樣本則會送往公共衛生服務處作基因分析。

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