封區｜清河邨連續三日有大廈上榜　清澤樓下午圍封　料明午完成

新冠病毒第五波疫情續漸穩定受控，不過每日確診宗數仍比過去四波為高，政府今日（18日）傍晚宣布圍封檢測上水清河邨清澤樓，目標於明（19日）中午完成圍封行動。受檢人士於今晚9時30分前接受檢測，是該公屋屋苑第三日有大廈被圍封檢測。



▼4月18日 上水清河邨清澤樓圍封檢測▼



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政府公布，今日（18日）下午5時圍封上水清河邨清澤樓，（不包括位於地下的香港小童群益會賽馬會粉嶺青少年綜合服務中心），受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至大廈內的檢測結果獲確定方可離開。政府目標於明日中午1時完成行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上9時30分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。三個月內曾經檢測呈陽性的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署自行快速測試平台申報陽性的個案，將毋須於強制檢測行動中接受檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，除上述指明人士外，任何於4月5日至4月18日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月20日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

▼2月15日 上水清河邨清朗樓圍封檢測▼



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當局昨日（17日）圍封清河邨清潤樓，發現一宗陽性及六宗檢測結果為不確定個案，前日（16日）則圍封清河邨清平樓，亦發現11宗陽性檢測個案，中招率佔受檢居民約0.7%。