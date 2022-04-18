復活節｜13食肆違防疫條例　7市民除口罩　共被罰3.5萬元

復活節長假期踏入最後一日，多區人潮洶湧。食物環境衞生署及警方昨日（17日）在多區採取聯合行動，共巡查了93間餐飲處所及七間其他處所，該署亦另外巡查了共476間餐飲處所及112間其他處所。



食環署向涉嫌違反指示規定的13間餐飲處所負責人展開檢控程序，當中有七名顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，被罰款5,000元，即共罰款3.5萬元。違規食肆將被罰下午3時至翌日上午4時59分期間禁止堂食，為期3、7或14日不等，即有餐廳本周四（21日）未能恢復晚市堂食。



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食環署向涉嫌違反指示規定的13間餐飲處所負責人展開檢控程序，涉及七宗佩戴口罩、四宗桌子之間的距離或分隔、一宗確保顧客須掃描「安心出行」場所二維碼，以及一宗確保換氣量已達到每小時至少六次或已適當地運作符合指定規格的空氣淨化設備的檢控事項。此外，該署亦向一名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客發出定額罰款通知書。

因應上述情況，食環署表示，已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，並須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午3時至翌日上午4時59分停止堂食，為期三、七或14天不等。

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食環署提醒，食肆負責人如違反有關規例，或「疫苗通行證」的規定，可被檢控，最高被罰款50,000元及監禁六個月。此外，顧客如在食肆內違反同坐一桌人數上限的規定，以及在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，均可被定額罰款5,000元。

另外，食環署亦於昨日與香港警務處、勞工處、相關地區民政事務處及康樂及文化事務署攜手，在中西、灣仔、東區、油尖、旺角、深水埗、沙田、西貢及荃灣區多個外傭假日慣常聚集的公眾地方進行跨部門聯合行動。

食環署昨聯同多個政府部門，在多區市民包括外傭慣常於周末及假日聚集的公眾地方，進行跨部門聯合行動及宣傳教育工作，呼籲他們提高防疫意識，以及遵守各項防疫規例及限制。（政府新聞處圖片）

該署除安排潔淨服務承辦商加強有關地點的公眾街道潔淨服務外，亦加派人員巡邏以打擊無牌小販擺賣活動。行動期間，食環署向違反潔淨罪行及在公眾地方造成阻礙的人士發出共10張定額罰款通知書，並撿取六批小販棄置物品。其他政府部門亦提醒外傭遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方的聚集的規例。

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