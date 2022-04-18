確診大廈｜共5115幢上榜　新增迎海．星灣及西貢對面海邨等117幢

第五波疫情回落，衞生署衞生防護中心昨日（17日）公布確診者居住大廈名單，過去14日有5,115幢大廈上榜，比前日淨增47幢。18區中，以屯門、元朗及深水埗單日新增大廈較多，各區都比前日增加13至14幢。沙田區疫情仍然最為嚴峻，涉及逾480座大廈上榜。



總計有117幢大廈新上榜，包括九龍城啟岸、青衣青逸酒店、觀塘匯八坊商場、馬鞍山迎海．星灣20座、佐敦The Austine Place、及西貢對面海邨等。



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沙田區重災 銀湖．天峰3座及嵐岸1座新上榜

根據衞生署17日更新的確診者居住大廈名單，過去14日有5,115幢大廈出現確診者；單日計算以屯門、元朗及深水埗新增個案較多，增加13至14幢大廈。

不過18區中，仍然以沙田區為重災區，累計多達480宗確診。其中馬鞍山有迎海．星灣20座、銀湖．天峰3座及嵐岸1座；沙田有豪苑、河畔花園D座及沙田廣場金星閣等，均為新上榜大廈。

過去14 天屯門區內有375幢大廈有確診者居住，包括瓏門6座、龍門居10座、金安大廈、蝴蝶邨蝶翎樓、澤豐花園澤國樓等，均新增入17日的名單內。

▼4月17日確診大廈全名單▼



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嘉湖山莊再多兩大廈上榜

至於元朗區，已累計有442幢大廈上榜，於17日一下子有13幢大廈或屋苑出現確診者，包括元朗鳳庭苑茵庭閣、嘉湖山莊麗湖居10座、嘉湖山莊翠湖居4座、釆葉庭13座、元朗紅棗田村、上竹園村、朗景臺1座、石湖圍、橫洲福慶村等等。

深水埗區同樣新增13幢大廈出現確診患者，包括喜遇、匯璽5B座、大南街186號、美孚新邨2期吉利徑19至21號、美孚新邨5期蘭秀道18至20號。目前深水埗區在過去14天累計有297幢大廈有患者居住。