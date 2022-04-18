政府修例訂主人拒交出染疫動物罰則　漁護署：要求交寵物機會不大

今年初政府以防疫為由撲殺逾二千隻倉鼠，其後更修例列明，任何物品包括動物如可能受指明傳染病感染，主人都須按指示交出，否則可處罰款一萬元及監禁六個月，有關措施均引起社會爭議。

漁護署今（18日）發聲明指，目前未有證據顯示受感染的動物（例如貓狗）會把病毒傳染給人類，預計需要行使權力要求主人交出寵物的機會不大，但如果再發生年初倉鼠將病毒傳染人類個案，會審慎考慮使用有關權力處理動物。



▼今年一月漁護署到全港寵物店撲殺倉鼠▼



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政府近日對《預防及控制疾病條例》（第599章）及《預防及控制疾病規例》（第599A章）（《規例》）作出修訂，包括訂明有關物品（包括動物）擁有人須按衞生主任指示交出物品，並把不遵從有關指令訂明為罪行及引入罰則。

漁護署表示，鑒於最新流行病學和流行病不斷變化，政府須採取有效的公共衞生防控措施防止傳染病蔓延。

若再現倉鼠傳人個案 將審慎行使權力

署方表示，除少數動物種類（如貂鼠和倉鼠）外，現時未有證據顯示受感染的動物（如貓狗）會把病毒傳染給人類，故人類經由動物感染新冠病毒機會非常低，預計需要行使相關權力，要求寵物主人交出寵物的機會不大。但若有充份科學證據顯示有動物把病毒傳染人類，例如年初發生倉鼠將病毒傳染給人類的個案，衞生署及漁護署會審慎考慮使用權力處理有關動物。

政府修例列明，任何物品包括動物如可能受指明傳染病感染，主人都須按指示交出，否則可處罰款一萬元及監禁六個月。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

至於屬哺乳類動物的寵物，如其主人為新冠確診者或其密切接觸者，需留院治療或前往檢疫中心隔離，若沒有證據顯示有關動物會在受感染後將病毒傳染給人類，漁護署會繼續採取以往做法，即取得主人同意後，將有關寵物送往新界南動物管理中心接受檢疫隔離及獸醫學監察。

主人染疫或檢疫 可選擇送寵物予親友暫託

期間，漁護署會提供照顧，亦按其健康情況作特別安排，同時會按情況為寵物抽樣進行病毒測試，當結果呈陰性及獸醫學監察結果滿意，漁護署會安排主人接回寵物。除了交由漁護署處理外，寵物主人亦可安排親友代為照顧其寵物。

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