復課｜怎幫兒童快測採樣？ 兒科組織教用公仔示範　篤入鼻孔2厘米

第五波新冠肺炎疫情放緩，明日（19日）起小學可分階段恢復半日面授課堂，學生必須每天早上完成一次快速抗原測試，並獲得陰性結果才能回校。如何為小學生及其後也復課的幼稚園生採樣，難倒不少家長。



香港兒科醫學會等五個兒科組織，亦向家長發注意事項，指小朋友未必明白及接獲測試程序，建議家長多加講解，例如以玩具公仔模擬鼻腔採樣步驟，讓孩子知道拭子棒插入的深度有限，絕大部份小朋友經「演習」後都可釋除疑慮，如孩子在採樣時表現合作，家長應即時讚賞。至於採樣棒要「篤到幾入」，專家指對幼童只需將拭子棒放入鼻孔1.5至2厘米，小學生可置入2厘米深，然後靠著鼻壁、在鼻腔內打轉採樣。



（附幼童接受新冠病毒快速測試需要注意的事項11問全文）



▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



+ 2

教育局提醒如學生呈陽性 兄弟姊妹亦不應回校

教育局向學校發通告提醒，學校全體教職員及學生在回校前，必須每天早上完成一次快速抗原測試，並獲得陰性結果才能回校；學校應提醒家長，如子女的檢測結果為陽性，便不要回校，並立即向學校報告，其同住的兄弟姊妹亦不應回校，並通知相關學校。

通告提到，香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒童醫院模擬培訓中心、香港兒科護理學院，以及香港兒科護士學會亦製作有關幼童接受快速測試時需要注意的事項。

倡用玩具公仔模擬鼻腔採樣步驟可釋除兒童疑慮

五個兒科組織表示，小朋友未必完全明白和接受測試程序，家長及照顧者需要在採樣前多加講解，包括可以用玩具公仔，模擬鼻腔採樣步驟，讓小朋友知道拭子棒插入的深度有限，並明白採樣時，鼻子只會有輕微痕癢的感覺。該指引指，絕大部份小朋友經過「演習」後，都可以釋除疑慮接受測試，家長應即時讚賞小朋友合作的表現。

▼4月17日 工聯會向學童派快測包▼



+ 2

拭子棒插入鼻深度1.5至2厘米

至於棉花棒應「篤到幾入」，指引提醒家長應參考個別品牌的使用說明書，不過一般都不用太深；另外，不同年齡小朋友，拭子棒進入鼻孔的深度亦有不同。根據指引，2至6歲幼童只需插入鼻孔1.5至2厘米深，而6至12歲則放入約2厘米深便可，12歲以上則插入最2至3厘米深。

另外採樣前小孩可先輕輕擤鼻子，然後家長可以用「鉛筆握把」(pencil grip)姿勢，將鼻腔拭子棒放入小朋友鼻孔，並將拭子棒靠著鼻壁、在鼻腔內打轉，次數和時間請按照不同品牌的說明書，然法取出鼻腔拭子棒，再放入小朋友另一個鼻孔，重覆以上步驟。

撩到流算血時緊跟三步驟 最快5分鐘止血

指引又提到，採樣引致流鼻血的機會不大，輕微流鼻血亦不影響健康；但假如有流鼻血，就應幫小朋友按着鼻翼兩邊，指導小孩身體稍向前，暫時用口呼吸，絕大部份會在5至10分鐘內停止流鼻血；如情況不嚴重，在短暫休息後便如再做檢測。另外假如發現孩子持續流鼻血，又難以止血，便應向兒科專科求診。

▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼



+ 1

幼童接受新冠病毒快速測試需要注意的事項11問



1. 如何自行選擇快速抗原測試包？

選擇購買快速抗原測試包時，可參閱以下香港特別行政區政府所提供的連結所載名單：

https://www.coronavirus.gov.hk/rat/chi/rat.html

2. 幫小朋友做快速測試，家長可有什麼事前的準備？

小朋友未必能完全明白和接受測試程序。家長及照顧者需要在採樣前多加講解：可以用玩具公仔作模擬鼻腔採樣步驟，讓小朋友知道拭子棒插入的深度有限；亦明白採樣時「鼻哥」只會有輕微痕癢的感覺。絕大部份小朋友經過「演習」之後都可以釋除疑慮，接受測試。同時、家長應即時讚賞小朋友合作的表現。

3. 幫小朋友做快速測試，棉花棒應該「篤到幾入」？

家長及照顧者使用新冠病毒快速測試時請參考個別品牌使用說明書。一般的撩鼻腔拭子採樣，鼻腔拭子棒進入鼻腔的深度都不用太深。不同年齡小朋友，拭子棒進入鼻孔的深度亦有不同，可參巧以下表列。

4. 如果幫小朋友做鼻腔拭子採樣快速測試會否令他們流鼻血，會唔會影響健康呢？

鼻腔拭子採樣拭子棒觸及的鼻腔部位置只有少量微絲血管，所以採樣步驟引致流鼻血的機會不大。輕微流鼻血是不會影響健康的。

如果發現採樣後有流鼻血的情況，家長及照顧者應幫小朋友按着鼻翼兩邊，指導小朋友身體稍向前，暫時用口作呼吸，流鼻血的情況絕大部份會在5至10分鐘內停止。

小朋友流鼻血的現象，大都因為他們的鼻孔細小，又愛擤和挖鼻孔。另外患鼻敏感的小朋友易流鼻血，不是病症本身，而是患者常因敏感造成的鼻塞、鼻水而要擤鼻水，摩擦下易引致鼻壁黏膜內血管破損而流鼻血。

但若發現小朋友有經常的持續流鼻血和每一次流鼻血用以上描述的正確的方法都不能止血的現象，便要向兒科專科求診，做適當診斷和檢查去排除有否鼻腔、鼻咽內或「血液凝固」的毛病。

▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼



+ 7

5. 坊間止鼻血的謬誤:

有些家長及照顧者會以紙巾塞着鼻孔、把頭抑後、或按鼻樑等錯誤方法來幫小朋友止鼻血。以紙巾塞着鼻孔會更加令鼻壁黏膜受損；把頭仰後不能止血之餘，鼻腔的血液倒流更會令小朋友有窒息的風險。

6. 止血後相隔幾耐可以做第二次？

如果流鼻血情況不嚴重，一般情況下作短暫休息已經可以。再做鼻腔拭子時不應過份用力，以免再擦傷鼻壁黏膜。

7. 為小朋友進行快測，甚麼時候較為合適？檢測前有甚麽生活習慣需要避免？

家長及照顧者應在小朋友起床之後做鼻腔拭子採樣。家長及照顧者應在早上以鼻腔拭子採樣，如小朋友未能及時安定坐起來，可以於小朋友起床前採樣。採樣前應避免洗鼻、飲水、進食、刷牙、漱口，因為這些都會減低鼻壁黏膜上病毒的數量，從而減低測試的靈敏度。

8. 幫小朋友揀鼻腔拭子採樣好，抑或係深喉唾液採集標本較好？哪一款較準確?

每一個檢測方法都有不同的敏感度(Sensitivity) 和特異度(Specificity)，準確程度亦因應採樣方法、有否跟足檢測包內附說明書的步驟而有差異。不同的檢測方法所需要時間亦有大分別。如果測試是用作每天返學的即時檢測用途，應選擇一個可以上學前在家中進行、小朋友接受和願意被重覆採樣而又能提供即時結果的檢驗方法。

小朋友一般都很難做到「Ka-Too」這個動作，因此較難採集到合乎標準的深喉唾液標本。再且深喉唾液化驗結果需時，可能等一至兩天才有結果。家長幫小朋友返學前撩鼻腔拭子採樣，只要做得妥當，很快便有結果。適時找出被新冠病毒感染的學童，便可儘早提供治療和避免病毒在校園傳播。

▼記者實試一款新冠病毒快速抗原檢測▼



+ 8

9. 家長可以用口含式測試捧為小朋友做快速測試嗎？

口含式快速測試方法暫時仍未獲衞生處衞生防護中心認可。此外如小朋友含住測試棒作太大動作亦會容易導致口腔創傷，所以暫時未建議用這個方法為小朋友做新冠病毒快速測試。

10. 兒童及青少年可以自己做快速測試嗎？

家長及照顧者要注意家居安全，應妥善收藏和處理候用和用過的測試包，避免小朋友觸及。不建議兒童及青少年自己做快速測試。

11. 一旦快測陽呈性該如何處理？

家長及照顧者應根據品牌使用說明書參讀測試結果。一旦結果呈陽性要到衞生署呈報，需要24小時內向「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果，盡早提供治療和避免在校園傳播。請參照衞生署衞生防護中心「恢復面授課堂的健康貼士」。家長及照顧者要小心留意小朋友的情況，詳情請參考香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會訂下的指引對病童進行監測。