增747宗確診連續三日跌至三位數　張竹君：放寬措施後預咗反彈

第五波新冠疫情回穩，衞生署衞生防護中心今日（16日）公布，新增747宗確診個案，較昨日的794宗進一步下降，是自2月6日以來，首度連續三日維持三位數。此外，醫管局今日呈報新增29宗死亡個案，為2月21日以來最低。不過，衞生防護中心傳染病處主任張竹君預期，4月21日放寬社交距離措施後，疫情將有反彈的情況，呼籲市民注重個人衞生，「如果放寬咗社交距離，都預咗會有啲反彈，大家記得注意個人衞生，戴返緊啲嘅口罩。」



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張竹君表示，今日新增747宗確診個案，有446宗為核酸陽性個案，另外301宗為快測陽性個案。確診個案較昨日的794宗少47宗，自2月10日以來連續三日回落至三位數。

新確診個案中，包括11宗輸入個案，10宗是核酸檢測陽性個案、1宗是快速測試陽性個案。當中有5宗於昨日抵港、涉及3個航班，包括3A316、QZ745、5J272。亦有2宗於4月15日抵港，涉CX724航班。而餘下4宗個案，抵港日為再之前的日子。

至於院舍方面，張竹君公布並無新院舍出現個案，但在已有個案的院舍中，有3間殘疾院舍、及7間安老院舍有新個案，涉及13名院友。

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醫管局呈報29宗死亡個案 為2月21日以來最低

張竹君亦公布，第五波疫情下，累計死亡個案累達8,926宗，死亡個案分別涉3,680女、及5,246男，年齡介乎11個月至112歲，中位數為86歲。個案總體病死率為0.75%，當中96%死亡個案為65歲以上人士，18歲以下人士則有8位。

此外，醫管局今日呈報新增29宗死亡個案，為2月21日以來最低。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業亦公布，昨日有24名新冠病人離世，分別是11男13女， 年齡介乎55至105歲。當中有兩宗較年輕死亡個案，包括︰

．55歲女士，已接種兩劑科興疫苗，患有長期病，包括紅斑狼瘡症、腎炎。她於今年三月發現肝臟有腫瘤，3月22日安排入住屯門醫院，因為血液鈣值高，CT值為20，即病毒量較高，轉往隔離病房，接受靜脈輸液及抗病毒藥治療。但病人仍有貧血、血色素下降、肺炎等情況，雖然提供抗生素，但期間血含氧量反覆及下跌，提供氧氣後情況仍然持續惡化，最終於4月16日離世。



．64歲女性，並無接種疫苗，亦患有長期病，例如「中風底」、腎臟有問題須洗血。她於3月22日，經廣華醫院急症室入院，病徵包括胃口欠佳、疲勞、腎功能弱；並於入院時多次核酸檢測，由3月22日至4月2日一共檢測四次，分別三陰一陽，但結果CT值大於30，即病毒量較低。



病人入院後，治療主要針對腎衰竭，其基肝指數高，曾一度過千，經洗血治療後才有改善。其後病人於4月4日洗血期間，心臟停頓須插喉急救，惟情況持續轉壞，亦因肺炎的情況，最終於4月16晚上7時離世。



醫管局為復課做準備 安排醫院接收更多兒科病人

張竹君表示，就學校於復課後一旦發生爆發，教育局已就情況安排演練，希望能夠加強各方面的溝通及討論，以盡快應付及處理。她亦指，暫時強制檢測以居住單位為首選。

李立業亦表示，醫管局亦已做好準備，例如中央統籌委員會兒科，之前亦與不同持份者開會及溝通，希望醫院預備接收更多兒科病人。至於其他的社區治療設施、北大嶼山感染控制中心等，醫管局亦會考慮方案，支援不同家庭單位的需要。

張亦指，「如果放寬咗社交距離，都預咗會有啲反彈，人流多咗，就有機會呢啲情況。」她希望市民在社交活動之餘，亦須保持注重個人衛生，「戴返緊啲嘅口罩。」