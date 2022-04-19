小學校長會料僅少數學校今日復課　學生有病徵才會安排覆檢

政府早前公布最新防疫措施安排，小學最早在今天（19日）起分階段恢復半天面授課堂。資助小學校長會名譽主席張勇邦今日在電台節目中指，相信只有較少數學校今日復課，因許多學校的復活節假期一般都較長。

他又指，不少學校會分階段復課，例如會先讓高年級學生回校上課，第二階段才安排一至三年級學生復課，因現時確診數字仍維持於三位數水平，故分階段可更「隱陣」；高年級學生自理能力較高，有助校方預習有可能遇到的困難，到低年級復課後將有經驗處理。



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張勇邦表示，教育局已提供指引予學校，學生必須有檢測結果才可上課，若學生未能出示快測結果，學校有可能安排為學生檢測，有陰性結果方可上課。不過，張稱安排的過程需時，故希望家長能夠配合，不要阻礙學生的上課時間，因等候結果或已需15分鐘，擔心完成後已用了一堂時間。

原則上信任家長 除非有病徵否則不會抽查

被問及學生快測的覆檢或核實安排，張勇邦稱若見到小朋友有病徵，便會做覆檢安排，但強調不會突然無故抽查，因整項措施都是為學生的健康安全著想，故學校原則上信任家長。

他又指，如家長漏填陰性報告，校務處同事會先聯絡學生家長，又稱開初或有寬限，但若每次都是同一人，便會向家長了解情況。

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張又指，在快測安排上，若日後當局放寬，可以按學童的接種情況考慮。他建議，若打齊兩針的學生，可考慮先逐步放寬，變相鼓勵未打針的學童接種疫苗。

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