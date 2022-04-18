強制檢測｜40幢涉荃灣海之戀、畢架山一號　麗港城連續兩日上榜

本港疫情持續，政府今日（18日）繼續新增40幢大廈列入強制檢測名單。根據食衞局最新的強制檢測公告，40幢大廈中有16幢為私人屋苑，23幢公屋或居屋，以及1幢政府宿舍。新上榜的私樓，包括海之戀愛炫美1座；亦有藍籌屋苑麗港城8座、淘大花園A座；以及九龍塘豪宅畢架山一號11座。當中麗港城連續兩日上榜。



公告並列明，任何人士曾於4月5日至4月118日期間，曾身處於新列的大廈逾兩小時，須於19日至20日接受核酸檢測。



▼4月18日強制檢測公告▼



連續六日強檢大廈達40幢 政府宿舍葵馥苑上榜

今日再新增40幢大廈被列入強制檢測名單，為連續第六日上榜大廈多達40幢，當中包括16幢私人屋苑、23幢公營房屋，以及1幢政府宿舍，公私營大廈分別約佔四成及六成。當中，大埔、上水、屯門、葵涌均各有3幢大廈上榜。

至於該政府宿舍為葵涌葵馥苑樂葵樓，原為居屋屋苑，後來因為政府決定停售居屋，於2004年改為政府宿舍，由警務處及消防處兩支紀律部隊入住，在1月底葵涌邨爆疫時曾被波及。

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16幢私樓上榜 涉翔龍灣及海傲灣等

上榜的16幢私樓不少為過千萬的豪宅，以及大型私人屋苑，包括荃灣海之戀愛炫美1座、藍籌屋苑麗港城8座及淘大花園A座、九龍塘豪宅畢架山一號11座；亦有土瓜灣翔龍灣2座、油塘鯉魚門道海傲灣1-B座等。

公營房屋方面，包括17個公屋屋邨及6個居屋屋苑。居屋主要位於新界各區，包括屯門兆邦苑、粉嶺榮輝中心1座、上水順欣花園3座、元朗鳳庭苑茵庭閣、將軍澳裕明苑裕昌閣；亦有1幢為九龍灣彩興苑彩蕎閣。

此外，沙田及天水圍上榜大廈全為公屋，各佔兩幢分別為禾輋邨協和樓、博康邨博智樓；天悅邨悅富樓、天華邨華彩樓。

麗港城及四條公屋邨連續兩日上榜

值得關注是，昨日上榜大廈包括麗港城10座、彩虹邨白雪樓、石硤尾邨美映樓、禾輋邨智和樓、博康邨博逸樓。即上述屋苑或屋邨，已連續兩日有大廈上榜。

▼4月19日流動採樣站名單▼



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根據公告規定，任何人士在4月5日至4月18日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，均需於4月19日至4月20日期間檢測。三個月內曾經檢測呈陽性者（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的快測陽性個案）毋需接受強制檢測。

此外，政府明日將於葵涌安蔭邨耀蔭樓旁排球場重開流動採樣站。