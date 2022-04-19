新冠口服藥｜150名私家醫生已取藥　有患者可剛發病即服藥速康復

政府向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物處方予合適病人服用，至今有約150名醫生取藥。家庭醫生林永和今日（19日）在電台節目指出，有私家醫生已向病人開藥，亦有患者在剛發病後服用口服藥，很快已康復。



林永和表示，私家醫生領取口服藥的過程很順利。數周前，有私家醫生已收到電郵，進入連結及輸入資料後，約一分鐘內已完成預訂程序，約1至2日便會送藥。他又指，約百多醫生參與計劃，全部都已收到藥物。

而計劃設有上限，每次不可取超過十個療程。林永和表示，由於疫情已回落，故十盒已足夠，亦相信用完後再重取均方便。

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有私家醫生已處方口服藥

林永和表示，雖然自己未曾處方口服藥，但知道有私家醫生已向病人開藥。他又指，醫管局有用藥指引予私家醫生參考。

他指出，60歲以上人士無論有否打針、慢性疾病等，亦屬於較高危的類別，故有醫生曾向有關患者開藥。他又透露，有患者在剛發病後服用藥物，很快已康復。

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政府早前表示，衞生署會稍後在網上公布領取口服藥的私家醫生名單，林永和表示，有醫生覺得不理想，因擔心很多確診者會前往求診。不過他認為，該名單有好處，如市民有需時，可到附近診所領取藥物，又稱公開資料是正確做法。