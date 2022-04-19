封區｜上水清河邨清澤樓解封　揪7宗確診　中招率僅0.4%

政府今早（19日）解封上水清河邨清澤樓，共有約1,660人接受強制檢測，當中發現七宗陽性及三宗檢測結果為不確定的個案，染疫居民比例約0.4%。



▼4月18日 上水清河邨清澤樓圍封檢測▼



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政府發言人指，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定上水清河邨清澤樓昨日（18日）下午五時起圍封強檢。行動今早約十時完成，約1,660人接受檢測，當中發現7宗陽性及3宗檢測結果不確定個案。

此外，政府亦派員到訪清澤樓約790戶，當中49戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。