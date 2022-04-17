封區｜數目反彈至3幢近十日最多　涉清河邨、榮福中心及慈正邨

第五波疫情持續，港府今（17日）午先後宣布，審視污水病毒量、相關確診個案和環境因素後，決定圍封上水清河邨清潤樓、慈雲山慈正邨正德樓及粉嶺榮福中心第1座，居民今晚內要進行強制檢測，預料明日（18日）分別於上午11時、下午約1時及上午約10時解封，總數共3幢，為自4月5日圍封4幢大廈後，再次一日封3幢，也是自本月1日之後，再次一日圍封涉及3個屋苑。

另外，任何於本月4日至17日逗離大廈逾兩小時人士，須於下周二（19日）前接受強檢。



▼4月17日 慈雲山慈正邨正德樓圍封檢測▼



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政府今（17日）午宣布，審視污水病毒量、相關確診個案和環境因素後，決定圍封上水清河邨清潤樓，（政府新聞處）

政府今日表示，根據污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定圍封上水清河邨清潤樓，但不包括葵康苑辦事處。受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，政府目標是在明日（18日）上午約11時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。當局昨圍封同邨的清平樓，並揪出11宗陽性檢測個案，中招率佔受檢居民約0.7%。

上水清河邨清潤樓居民須於周日（17日）起進行強制檢測，預料周一（18日）上午11時解封。（資料圖片/陳浩然攝）

「受限區域」內，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

港府於同日下午宣布，圍封慈雲山慈正邨正德樓，但不包括位於地下低層的幼稚園，受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測，當局目標是在明日下午約1時完成行動。

港府周日（17日）宣布，審視污水病毒量、相關確診個案和環境因素後，決定圍封慈雲山慈正邨正德樓。（資料圖片）

另外，港府亦於晚上7時宣布，圍封粉嶺榮福中心第1座，受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測，當局目標是在明日上午約10時完成行動。