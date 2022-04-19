長者快測包｜今起免費派石硤尾派發點現混亂　長者為湊孫願每天檢

【快測包】港府今日(19日)起，向60歲或以上長者免費派發快速抗原測試套裝，派發地點涵蓋680個長者服務單位。

《香港01》記者今早到位於石硤尾邨的地區康健中心派發點，中心未開門已有人龍排隊，不過中心初時未有提供清晰指引，令排隊人士出現混亂。有成功領取快速檢測的長者表示，因要湊孫而需每日快測；另一街坊則稱，每次出外買餸都會先做快測，但求安心。



未開門已有20多人排隊輪候

記者今早約9時到達位於石硤尾邨美禧樓的深水埗地區康健中心，門外已有約20人的人龍等候開門。惟現場所見，中心門外未有貼出清晰指示，令預約接種疫苗以及領取快測物資的巿民一度「排錯隊」，加上職員們溝通上出現問題，導致初時分流較混亂。

張婆婆：要湊孫每天都做快測

69歲的張婆婆與丈夫兩人合共領取10個檢測包，張說，因要湊兩個孫兒，所以要每日做決測，「平日自己都好少出街，但要湊孫無辦法，要確保自己無感染。」她又指，當局向每人派發5個檢測包「絕對不夠用」，都要靠自行購買，「有得派都好，但自己都有買開」。

郭女士指一星期平均出外兩至三次，主要是需要買餸。（梁鵬威攝）

郭女士：派發位置尚算方便

另一位到場領取快速檢測包的市民郭女士則指，自己每星期平均外出兩至三次，主要是需要買餸，每次外出前都會做檢測。她稱，因為領取快測包今日第一次到康復中心，幸好位置尚算方便，排隊輪候時間亦不算長，等候約10多分鐘已成功領取物資。她又指，兒子公司有派發檢測包，所以不擔心快測包不夠用。

沙田派發點開放一個多小時 已有過百長者登記取快測包

至於沙田瀝源長者健康中心今日亦有派發快速測試包予會員，反應十分熱烈，門外長期有10多名長者排隊等候。

職員表示，今日中心開放約一個多小時，已有過百人登記領取，而每人可領取五盒快測包。職員又指，領取人士中部份為非中心會員，會酌情處理，只要年滿65歲及出示身份證即可領取，不過職員亦提醒「下次去第度拎啦，呢度係畀會員，數量唔多」。至於何時可再領取，職員稱長者要用完所派發的五盒快測包才可再領取，即最少要相隔五日。

長者劉先生︰平時自己驗下求個安心

長者劉先生今早與太太特意到健康中心領取快測包，他指，因居於附近，故覺得安排十分方便。他表示，疫情嚴峻下每隔兩三日就會自行進行快速測試，「平時自己驗下求個安心，唔使心驚驚」。因此他認為每人只派發五盒數量不足，「幾日就用哂，唯有自己再出去買」。

何生表示，今日到健康中心是接種第四劑新冠疫苗，順道領取快測包「看門口」。（香港01記者攝）

同樣到場領取快測包的何先生表示，今日到健康中心是接種第四劑新冠疫苗，順道領取快測包。他表示，之前沒有做過快速測試，今日排隊領取亦是「拎定先看門口」。至於每人只能領取五盒，他認為數目足夠，「之前政府派抗疫包都有啦，都未用晒」

60歲及以上長者可以到哪裏領取快速測試包？



五類衞生署和社會福利署轄下的設施，明日起將會向60歲及以上長者會員或服務使用者派發快速測試包，涵蓋680個服務點，當中包括：

1.食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站（60歲或以上會員或服務使用者）；

2.衞生署轄下14間長者健康中心（65歲或以上會員或服務使用者）；

3.受社署資助的213間長者地區／鄰舍／活動中心（60歲或以上會員）；

4. 受社署資助的93間長者日間護理中心／單位、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊，以及238間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位（60歲或以上服務使用者）；

5.由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心（60歲或以上應診人士或其親屬／照顧者）。

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