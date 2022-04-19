疫苗到戶接種今早9時登記　聶德權稱將主動出擊冀做到「針搵人」

政府今日（19日）起推出「疫苗到戶接種服務」，未打針的70歲或以上長者，以及因病患或殘疾而行動不便者，可預約上門打科興。公務員事務局局長聶德權在電台節目上表示，至今約有15萬名70歲以上長者未打針，合資格人士今早9時起可以登記上門接種。他提到，政府會「主動出擊」聯絡未接種的人士，希望做到「針搵人」。

聶德權亦指，到戶服務初步會先接種科興，若有人想接種復必泰，政府將會先記錄，稍後再作安排。



▼4月18日 上水清河邨清澤樓圍封檢測▼



+ 3

聶德權表示，有長者可能因行動不便、年紀較大等，即使想接種疫苗，但或因離家有困難而未能打針。他又指，至今逾九成3歲以上人士已打第一針，但一老一幼的接種仍需努力。

聶德權說，政府推出上門服務，為70歲或以上長者或因病患及殘疾行動不便人士打針。有關人士可到網上平台或電話熱線登記，熱線會在今早起運作，時間為朝九晚八。當局在收集資料後，會收集同一個地區有多少人登記，以安排外展醫護團隊上門。

政府將「主動出擊」 希望做到「針搵人」

除了網上或打電話登記外，聶德權又提到，政府會有「主動出擊」服務，主動鼓勵70歲以上長者或殘疾人士打針。

他舉例指，例如社會福利署會在系統檢視，若領取相關津貼人士（例如傷殘津貼等）未打針，會郵寄接種疫苗的宣傳單張，而熱線中心亦會主動聯絡有關人士；而衛生署轄下的長者健康中心，至今有16%的會員，即約2.8萬名長者未打第一針，衛生署會聯絡他們鼓勵接種；至於醫管局的「護訊鈴」，亦會主動接觸未打針的普通科門診長者病人。

▼4月18日 復活節假期最後一日旺角市況▼



+ 8

初步先接種科興 若想打復必泰可稍後安排

被問及上門接種是否只能注射科興，聶德權表示，科興在接種安排上較簡單，但若有人想接種復必泰，政府亦會先登記，稍後再按需求作安排。

他強調，若要上門接種復必泰，雖然技術上可以做到，但亦要有具體部署及安排，例如外展醫護團體上門打針前，要先在疫苗中心稀釋疫苗等，故希望初步先安排接種科興。

▼4月18日 市民趁復活節假期最後一日到西貢▼



+ 3

圍封強檢試行為未接種者打針 承認找到的長者不多

此外，政府早前為圍封強檢行動陰性結果長者安排接種疫苗。聶德權表示，政府會在圍封時擺放登記櫃台，問被圍封地區市民有否打針。他表示，在相關圍封行動中，發現相關樓宇的接種率甚高，但亦找到部份長者未打針，惟承認人數不多，約有十分一人會因此登記打針。

此外，他又指，當學校復課後，教育局會與學校保持聯繫，讓當局盡量安排外展隊到校等，為學童接種疫苗。