復課｜小學生今返校　有人因快測遲到　忘記快測男生：聽日會記得

全港小學今日(19日)開始可分階段復課，位於青衣的荃灣商會學校約100名小四至小六學生今率先返校面授，全校師生每日返校前必須進行快速檢測。闊別三個月再重返校校，不少學生難掩興奮心情。有學生不知要快測：「學校應該有喺班群講，但我冇睇到。」他回校後才獲安排到操場進行快測，而住於較遠學生雖然已提早10分鐘起床，但未料快測等結果需時而遲到，稱明日會更早起床。



學生入校園前需出示快測證明及使用消毒酒精搓手。（張浩維攝）

校方門口查快測紀錄 數名忘記快測學生操場「一起做」

位於青衣的荃灣商會學校今早約100名學生穿上整齊校服，懷著期待心情返校上課，校方先在門口檢查學生快測紀錄，並幫學生噴消毒搓手液。有數名學生忘記做快測，獲安排到操場坐下，在問清楚狀況或獲家長確認後，校方提供快測包，並教導學生自行做快測。

小六生稱快測包足夠卻沒做：班群有講 我冇睇到

小六生楊佳駒今早因無做快測被帶到操場，約數分鐘完成採樣並等候結果。他坦言自己不知道返校前要做快測，回校才知道，「學校應該有喺班群講，但我冇睇到」。他稱家中快測包應該足夠，又笑言「今日搞成咁」，明日會記得做快測。另一小六生曾靜怡上月雖然不幸確診，但因忘記和學校說，亦因無做快測而被帶到操場。

張女士今早（4月19日）送女兒上課，為她噴消毒酒精。（張浩維攝）

6時摸黑起床仍遲到 小四生：因為要等快測結果

學校於早上8時20分上課，惟小四生姚樂祁今早8時半才抵校，遲到約10分鐘。家住東涌的他今早已再提早10分鐘，6時許已起床摸黑返學，但亦未能及時到達：「因為要等檢測結果」，又因太久沒上課，所以有些混亂。他稱自己明日會考慮再提早些起床，又免等快測等太久。

期待回校上課小五生冀慢慢習慣快測：次次都打乞嗤

小五學生黃嘉惠則坦言，今早快測有些不適，「次次做會打乞嗤」，又指快測包稀釋劑瓶的錫紙蓋較難打開，但相信日後會慢慢習慣。她說，家中快測包夠用幾星期，而自己家庭經濟狀況不算好，特別希望政府可持續派發。她又稱，已太久沒上面授課，網課經常出現網絡卡頓問題，亦較難集中聽課，故期待上課。

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另外小六梁頌恩家長張女士亦表示，今早特別早半小時、6時許已叫醒頌恩，「又要快測、校服呀等等，佢又唔易叫醒，但今朝好快醒，可能（返校）有少少興奮」。她又說，家中雖然有約一個月量快測包，大部分為機構或政府派發，但自己是基層家庭，希望政府可派發。