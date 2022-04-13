單親母疫下失業難負擔結他班開支　11歲仔銅鑼灣busking自籌學費

第五波疫情由本年初持續至今，至近日才逐漸回落，各行各業都大受影響。有單親港媽因而「冇工開」，無力負擔兒子的結他班開支，兒子Angus為了繼續學結他，毅然走上銅鑼灣街頭busking自籌學費。此事昨日（12日）在社交平台傳開，引起極大迴響，不少有心人都表示要出一分力，更有人願意出錢為他交結他班學費。今日（13日）Angus曾短暫現身銅鑼灣街頭busking，但由於現場有太多記者及網民守候，不久他已返回家中，記者見有結他班老師親身到場，希望為他義教。

攝影：張瑋婷



網民「Eiren Chong」昨（12日）在FB群組「香港組band區」發文，指路過銅鑼灣鵝頸橋時，遇見有位男生坐在地上彈結他，面前放著琴譜外還有一張紙，寫著「交學費」三字，她好奇下上前細問，始知男童名為Angus，今年11歲，學習古典結他已有2年。

Angus續透露，他相依為命的媽媽在疫情下「冇工開」，收入驟減下無法再負擔其結他班開支，他只好走到街頭表演，籌集學費。Eiren形容，她的孩子同樣有練習結他，聽過Angus的琴技後覺得他很有潛質，很想幫他一把：「咁我就叫佢彈首歌俾我聽吓，雖然周圍又車聲又打小人聲，但都聽到佢彈得好好，真係好有potential👍 作為一個結他少年嘅家長嘅我真係俾佢感動左（咗），咁冇理由唔重重懲罰下（吓）佢㗎嘛。」

Eiren在文末呼籲網民趁本周到場支持和鼓勵Angus，網民亦紛紛留言稱讚Angus「乖仔」及「生性」，有人在看過帖文後已起行到現場親身支持，也有人主動提出可以免費教他結他。對此Eiren回覆網民時表示，目前已有4位結他老師聯絡她表示願意義教，亦有人願意出錢為他交結他班學費，更有居港外籍人士提出以眾籌助他盡快籌到足夠學費，不過她直言由於沒有Angus及其媽媽的聯絡方式，只能再嘗試聯絡及找他們，「會再去搵Angus同佢講，我諗佢仲未知係乜嘢一回事，當然我亦都會去同佢媽咪聯絡了解多啲」。

記者今日下午到達現場，得知Angus曾短暫出現，但由於現場太多記者及網民，昨日在FB群組「香港組band區」發文的網民「Eiren Chong」已將他送回家，記者其後發現有結他老師「江夏黃」帶到同樂器到場，希望為Angus義教：「昨日有好多網民轉發該帖文給我，所以我也想幫助他，希望他知道有很多人想出一分力，而不是有很多人圍住他要給予壓力，玩音樂最緊要是開心。」

「江夏黃」又提及，自己已有10年教授結他經驗，也是一位指揮，過往也曾為有需要學童義教結他，形容古典結他不同其他樂器，在港較少人玩，既然男童難得有這夥心、有熱誠，應該幫助他：「我相信問全港任何一個教樂器的老師，學生最重要的都是熱誠。」